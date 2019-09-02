蘇錦樑胞弟涉騙2000萬元貸款洗黑錢　辯方稱未準備好准押後答辯 (19:46)

首被告蘇錦威（41歲）與次被告蘇潤餘（49歲）曾同在梁家樂律師行工作，如今該行已結業。次被告同時是離岸公司Chilly Associates Limited（CAL）董事。

控方及次被告一方均表示準備好答辯，惟蘇錦威一方表示今早才收齊控方文件，又說蘇一直有朋友願代付律師費，但該朋友近月拒絕支付費用，令蘇要申請法援，至上周五才獲批法援證書，故申請押後。法官斥責蘇被捕至今已久，案件已有多次預審，一直由同一名大律師代表蘇錦威，不明白為何開審前一刻還有文件上爭議，斥其代表「不嚴肅處理案件」。不過，法官為公平起見仍批准辯方申請，案件預計須連續審理多天，雙方未能另訂審期，故下周一再提訊，預料最早押後至明年初開審。

初步案情透露，一對夫婦2012年以公司名義，購入堅尼地城一個私人住宅大廈單位，交易正是由蘇錦威處理。蘇錦威其後在2014年11月，向一間持牌放債人公司表示，上述物業持有公司擬申請一筆1000萬元貸款，授權他處理及由CAL代表代收款項。

蘇錦威亦涉嫌在2015年2月至6月期間，向另一間持牌放債人公司，再以同一物業持有公司名義，申請另一筆1000萬元貸款。第二筆貸款的代表收取人，是一間律師行。

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