蘇錦樑胞弟涉騙2000萬元貸款洗黑錢　辯方稱未準備好准押後答辯 (19:46)

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威，涉嫌欺詐兩間持牌放債人公司合共2000萬元按揭貸款，以及與另一名涉案者洗黑錢1000萬元。案件原定今（2日）在區域法院開審，惟蘇錦威一方表示需時翻閱控方文件，稱未準備好，申請押後答辯。法官指出，其代表大律師毫不專業，對案件已經多次預審仍出現漏洞表示不解，但最後也批准申請，案件下周一（9日）再提訊商量審期。
首被告蘇錦威（41歲）與次被告蘇潤餘（49歲）曾同在梁家樂律師行工作，如今該行已結業。次被告同時是離岸公司Chilly Associates Limited（CAL）董事。
控方及次被告一方均表示準備好答辯，惟蘇錦威一方表示今早才收齊控方文件，又說蘇一直有朋友願代付律師費，但該朋友近月拒絕支付費用，令蘇要申請法援，至上周五才獲批法援證書，故申請押後。法官斥責蘇被捕至今已久，案件已有多次預審，一直由同一名大律師代表蘇錦威，不明白為何開審前一刻還有文件上爭議，斥其代表「不嚴肅處理案件」。不過，法官為公平起見仍批准辯方申請，案件預計須連續審理多天，雙方未能另訂審期，故下周一再提訊，預料最早押後至明年初開審。
初步案情透露，一對夫婦2012年以公司名義，購入堅尼地城一個私人住宅大廈單位，交易正是由蘇錦威處理。蘇錦威其後在2014年11月，向一間持牌放債人公司表示，上述物業持有公司擬申請一筆1000萬元貸款，授權他處理及由CAL代表代收款項。
蘇錦威亦涉嫌在2015年2月至6月期間，向另一間持牌放債人公司，再以同一物業持有公司名義，申請另一筆1000萬元貸款。第二筆貸款的代表收取人，是一間律師行。