【逃犯條例・罷工集會】參與者：不企出來一世唔安樂　限政府下周五前回應訴求 (18:05)

職工盟吳敏兒：員工不會因打壓而噤聲

職工盟主席吳敏兒表示，近日社會見證很多事情，從無差別施襲到無差別解僱，航空公司透過大量解僱，製造白色恐怖，向員工施壓；有撐警高層在社交媒體形容示威者為「曱甴」，卻不用面對後果。她強調眾人不會害怕，因為他們沒有做錯，員工不會因打壓而噤聲。

金融業人士：警愈打壓 示威者只會愈暴力

從事金融業的黃小姐指出，香港最重要的價值是法治，表示社會有聲音說反修例運動影響經濟，但其實商界和外國投資者更擔心「送中」條例衝擊法治，以及警察無理打人多於示威活動。她續說，特首林鄭月娥不回應五大訴求，卻說要設立對話平台，是「九唔搭八」，又稱政府愈用警察打壓，只會令示威者愈趨暴力。

中學生： 警方「不是執法，而是打人」

今日罷課的中學生何同學和王同學出席集會，他們形容自己對香港的愛大於可能被學校追究的恐懼。他們批評警方濫用武力，「不是執法，而是打人」，強調「黃藍是政見，黑白是良知」，相信警方欲令市民噤聲的舉動是不會成功。

【16:00】民間今明（2及3日）兩日發起罷工，下午在金鐘添馬公園集會，要求政府回應五大訴求，今日大批人冒風雨參與，坐滿逾半草坪。參與罷工、從事保險業的薜先生是少數願意不戴口罩受訪的打工仔，以往甚少關注時事的他，直至反修例運動才首次參加遊行。他表示政府至今仍拒聽民意，堅決不「撤回」，稱：「不知道距離實彈鎮壓還有幾遠，但無企出來，我會一世唔安樂。」

被問到會否害怕被秋後算帳，薜先生說：「前線連前途都唔理，我份工無咗可以再搵，但運動唔會有第二次，香港會無未來。」

8月31日速龍小隊在太子站車廂攻擊市民事件促使他今日罷工，他表示「仲嬲過721」，「隨街打人，但唔需要負任何法律責任，我唔知我係咪仲可以出街」。他形容自己只是盡一分綿力，「可能好渺小或無作用，但如果所有市民都願意企出嚟，就可團結一致」。

從事教育界的張先生，曾參加8月5日罷工，今日再次罷工是希望政府回應訴求，指出「做得幾多得幾多」。他說，白色恐怖現正蔓延於各行各業，指出教育界也有人受到恐嚇。他又說：「佢哋太低估香港人，香港人唔會驚，咪同你死過。」被問到若政府仍不回應訴求，會否無了期罷工，他說：「唔做嘢都無所謂」，只希望守護香港。

零售業人士：盼女兒可在自由平等下成長

從事零售業的麥先生以往很少參加遊行，但對政府處理手法「條氣好唔順」，才決定罷工，希望政府撤回修例及成立獨立調查委員會。他育有一名3歲女兒，如今站出來發聲，也是為了她。他直言「2047年後可能都會係咁，但希望可以減慢對佢的影響」。他說希望女兒可以有選擇，「可以用一個香港方式成長，有自由，有平等」。

被問到罷工是否有力爭取訴求的方法，他說「其實咩方法都無力，咩方法都試下，我自己30幾歲被框住咗，可能年輕人有自己方法去做」。他承認示威者暴力升級，但認為問題「只有政府先可以解決」 。

逃犯條例 相關報道：

示威者聚特首辦外

愛丁堡廣場罷課集會 230中學逾4000學生出席 暫維持一周一罷

中大百萬大道罷課集會 中大生盼新生勇於面對社會現況 有內地生反罷課

中學生罷課 喇沙生默站 英華生紅布蓋眼 皇仁生呼「光復香港

警澄清天橋佩槍擲汽油彈者非警員 太子站有人死是「胡亂指控」

示威者堵機場毁港鐵設施 大律師公會嚴厲譴責違禁制令

楊潤雄：喇沙門外有防暴警不應視作白色恐怖

陳帆：周六港鐵三分一車站被破壞 張建宗：過去周末感痛心

港澳辦明下午3時舉行記者會