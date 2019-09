【逃犯條例・醫護集會】瑪麗400醫護築人鏈　抗議太子站傷者被延誤治療【短片】 (17:00)

集會發起人陳醫生表示,今日約400名醫護人員參與,例如利用午飯時間或提早上班出席,她說築人鏈是不希望影響病人及醫院服務,活動未見服務受阻,又批評警方使用不適當武力對待示威者。

除了醫生護士,現場所見還有專職醫療人員及支援職系員工參與,其間有市民彈奏集會地點旁的鋼琴,現場響起《海闊天空》、《Do You Hear the People Sing》以及《Sing Hallelujah to the Lord》等歌曲的鋼琴伴奏,醫護一同合唱;另外有人高呼「五大訴求缺一不可」、「光復香港時代革命」等口號。

肝病權威、香港大學內科學系講座教授黎青龍表示,今次是第二次出席瑪麗醫護集會,但未有透露出席原因。

瑪麗內科蘇醫生表示,參與集會是對警方濫捕行為的表態,認為即使政見上有分歧,但良知只有黑白,他批評警方在拘捕傷者後沒有尊重病人的權利,不容許傷者聯絡家人及律師等,期望用和平方法表達訴求。他又批評警方不容許救護員即時進入地鐵站為傷者急救,形容做法「非常不完美,不可以接受」,他認為不論傷者是什麼政治背景,抑或是黑社會,醫護人員都會保持專業施救,「暴力程度不斷增加,出現創傷性的傷勢,如耽誤一小時影響非常大」,傷者即使被捕亦應盡快得到救援。

港大五年級醫科生高同學表示,參與集會是希望港府回應民間五大訴求,又批評警方在8月31日的迫使急救人員面壁,形容是侮辱行為,他強調醫護是保持專業為市民急救,不是阻撓警方執法。他又稱,作為年輕人對香港的將來充滿無力感,現實發生的事情與醫科所學不同,對於醫護被警方阻礙救援感到好心痛,但他說沒有打算移民,會與香港人齊上齊落。

