【逃犯條例・醫護集會】瑪麗400醫護築人鏈　抗議太子站傷者被延誤治療【短片】 (17:00)

反修訂《逃犯條例》風波持續，多達20間公立醫院醫護發起集會，響應民間今明兩日的三罷行動，與市民同行守護良知。第二次舉行集會的瑪麗醫院，有約400名醫護「手牽手」築成人鏈參與，包括香港大學肝病權威黎青龍。有醫生認為8‧31太子站事件「非常不完美，不可以接受」，即使傷者被捕亦不應被延誤治療。
集會發起人陳醫生表示，今日約400名醫護人員參與，例如利用午飯時間或提早上班出席，她說築人鏈是不希望影響病人及醫院服務，活動未見服務受阻，又批評警方使用不適當武力對待示威者。
除了醫生護士，現場所見還有專職醫療人員及支援職系員工參與，其間有市民彈奏集會地點旁的鋼琴，現場響起《海闊天空》、《Do You Hear the People Sing》以及《Sing Hallelujah to the Lord》等歌曲的鋼琴伴奏，醫護一同合唱；另外有人高呼「五大訴求缺一不可」、「光復香港時代革命」等口號。
肝病權威、香港大學內科學系講座教授黎青龍表示，今次是第二次出席瑪麗醫護集會，但未有透露出席原因。
瑪麗內科蘇醫生表示，參與集會是對警方濫捕行為的表態，認為即使政見上有分歧，但良知只有黑白，他批評警方在拘捕傷者後沒有尊重病人的權利，不容許傷者聯絡家人及律師等，期望用和平方法表達訴求。他又批評警方不容許救護員即時進入地鐵站為傷者急救，形容做法「非常不完美，不可以接受」，他認為不論傷者是什麼政治背景，抑或是黑社會，醫護人員都會保持專業施救，「暴力程度不斷增加，出現創傷性的傷勢，如耽誤一小時影響非常大」，傷者即使被捕亦應盡快得到救援。
港大五年級醫科生高同學表示，參與集會是希望港府回應民間五大訴求，又批評警方在8月31日的迫使急救人員面壁，形容是侮辱行為，他強調醫護是保持專業為市民急救，不是阻撓警方執法。他又稱，作為年輕人對香港的將來充滿無力感，現實發生的事情與醫科所學不同，對於醫護被警方阻礙救援感到好心痛，但他說沒有打算移民，會與香港人齊上齊落。
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