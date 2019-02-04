【逃犯條例・罷課】學生聚百萬大道　中大生盼新生勇於面對社會現況　有內地生反罷課【短片】 (17:58)

有中大學生在集會現場派發物資，如頭盔、口罩及眼罩等。負責派發的學生表示，物資由有心人提供，每樣各200個；對方得知學生防具已耗損，希望藉此支持學生。

來自內地的中大碩士生陳美琪（化名）出席中大罷課集會，她全程以英文受訪，因「講普通話在香港很危險」，擔心被本地人仇視。她說考慮了很久要否穿上黑衣表達支持；惟晚上有課堂，擔心被同班內地同學「舉報」她出席集會，影響前途，最後只在衣服上別上白絲帶。

陳同學稱雖然不會罷課，但會盡量出席大型集會，更了解整場運動；有感內地生大多不支持反修例，同時本地人對內地人不免有仇視感，在港感到非常孤單。她表示自6月起留意反修例運動，支持香港人，亦不希望他們失去原有自由。

【15:43】人群站滿大半條百萬大道，有學生以全副裝備裝束出席。本屆畢業生Terry稱，除了希望表達中大學生爭取五大訴求及抗議警暴的聲音外，更想對新生留下說話：「大學是社會縮影，對社會有人標籤中大生暴徒，我不想他們（新生）這樣想，也不想他們心裏留下白色恐怖，希望他們勇於面對社會現況，一起表達訴求。」

就讀沙田區中學、剛升中四的陳同學和王同學亦到場，他們說學校有罷課行動，但更希望走出校園，「再發多啲聲，了解多啲」。他們表示，不擔心穿上校服會有麻煩，反而怕被發現來到集會，會遭同窗議論，所以戴上口罩。

【15:33】大專學界下午在中文大學百萬大道舉行集會，並發起兩周罷課。下午近3時，有中大內地生在集會前破壞設施，撕爛橫額，大叫不支持罷課，高舉中大學生證及護照，被一群學生圍住，發生非肢體衝突。

下午約3時，百萬大道已有數百名學生聚集，部分人戴上頭盔、豬嘴口罩，高叫「光復香港，時代革命」等口號。

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