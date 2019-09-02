【周庭DQ案勝訴】區諾軒稱議員生涯告一段落　促選舉主任引咎辭職 (17:41)

【17:10】立法會今午回應區諾軒的議員議席，指出根據《立法會條例》（第542章）第72（1）條，如原訟法庭在聆訊選舉呈請時，裁定任何人並非妥為當選為議員，則該人即不再是議員；相關法例亦訂明，議席出缺日期為原訟法庭發下書面判決當日。然而，《立法會條例》（第542章）第72（1A）條訂明，如該人根據《香港終審法院條例》針對該裁定提出上訴，則該人繼續是議員。
《立法會條例》第70A條亦訂明，原訟法庭就選舉呈請所作出的裁決，在向終審法院提出上訴期限屆滿之前暫緩生效。而根據第65（2）條，上訴須在原訟法庭的書面判決發下當日後14個工作日內作出。
【15:15】香港眾志成員周庭去年報名參加立法會港島區補選，被選舉主任裁定其提名無效。周庭向高等法院提出選舉呈請，法官周家明今（2日）頒下判辭，裁定周庭勝訴，以及該次選舉勝出的現任立法會議員區諾軒非適當地當選。區諾軒回應裁決時指出，裁決結果代表其一年多的立法會議員生涯告一段落，同時「標誌摑咗政府一巴」，認為選舉主任鄧如欣違反程序公義，剝奪香港市民的公民權利，應引咎辭職。
區諾軒表示，面對公義無可選擇，形容他以自己的議席，換回其他人重奪參選資格，屬時代要求他做的事。他同時指出，法庭再次確立任何港獨或自決的主張均有違《基本法》原則，憂慮選舉主任仍能以自己的決定污衊選舉公正。
他稱，未來仍會以區議員的身分服務市民，一度哽咽形容在立法會的生涯屬他最光榮的一刻，呼籲港人互相砥礪，成就大業。