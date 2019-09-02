向分手女友發短訊恐嚇殺父母　前警員自簽守行為2年 (14:11)

案發時報稱警員的被告許劍霆，控罪指他於2018年10月16至17日，威脅廖姓女子會使其父母人身遭受損害。辯方求情時指，許事後感後悔，亦接受許多教訓，包括已離開警隊及失去曾傷害過的人。

案情指出，許與事主於中學時相識，畢業後各自生活，2018年6月事主與許在社交媒體上再聯絡，同月二人發展為情侶。9月事主發現許有第三者，遂提出分手，被告嘗試挽留但不果。去年10月16至17日，被告於Whatsapp及Instagram發出多條要脅殺事主父母的信息，如「我殺完你屋企人我會自首，我會畀驚喜你」、「我要你永遠生活喺黑暗，我最多坐十幾碌」、「我認罪就得，而你都唔會再見到你家人」。

許進行錄影會面期間承認曾發放有關信息，是基於情緒不穩和無法接受分手，衝動下傳送有關信息，亦認為有關信息可挽留事主，及讓事主知道他愛和關心事主。許知道事主愛其家人，遂用錯誤方法挽留事主。許今年5月被捕，警誡下保持緘默。

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