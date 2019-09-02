【逃犯條例】楊潤雄：喇沙門外有防暴警不應視作白色恐怖 (13:59)

反修訂《逃犯條例》風波持續，政府今日（2日）舉行跨部門記者會。不少學生今日起分別於校內外有罷課行動，有記者問到今早有防暴警察於喇沙書院校門外出現，教育局長楊潤雄表示，不覺得學生校門外行動與罷課可相提並論，警方是收到市民反映感到擔心，所以到場調查，學校亦已澄清沒報警。他指出，警察是依職責維持治安，「不應該視作白色恐怖」。
有消息稱政府研究引用《緊急情况規例條例》（「緊急法」）處理香港局勢，政務司長張建宗表示，相信政府有能力處理現時情況，政府亦會以開放態度全面審視香港有什麼法律可用，以協助警隊執行職務及止暴制亂，他強調任何法治手段一定要「合法、合理、合情」，以及符合《人權法》和《基本法》，並以香港實際情況及整體利益為依歸。
保安局長李家超表示，對於警方前晚在太子站執法不應只看某一片段，應看前因後果，否則不公道。他指出，當日有示威者進入太子站換衣服及做其他行為，警方接報有人在站內打鬥及被襲，之前亦發生暴力事件，包括有示威者縱火及投擲燃燒彈，警方是考慮實際情況，列車隨時會關上而採取行動。
今早多個港鐵站內有防暴警員戒備，運輸及房屋局長陳帆表示，市民應以正面態度思考，鐵路網絡有鐵路警察「是正常不過的事」，希望市民不要將警員放在對立面。
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