港聞

【逃犯條例】楊潤雄：喇沙門外有防暴警不應視作白色恐怖 (13:59)

反修訂《逃犯條例》風波持續，政府今日（2日）舉行跨部門記者會。不少學生今日起分別於校內外有罷課行動，有記者問到今早有防暴警察於喇沙書院校門外出現，教育局長楊潤雄表示，不覺得學生校門外行動與罷課可相提並論，警方是收到市民反映感到擔心，所以到場調查，學校亦已澄清沒報警。他指出，警察是依職責維持治安，「不應該視作白色恐怖」。

有消息稱政府研究引用《緊急情况規例條例》（「緊急法」）處理香港局勢，政務司長張建宗表示，相信政府有能力處理現時情況，政府亦會以開放態度全面審視香港有什麼法律可用，以協助警隊執行職務及止暴制亂，他強調任何法治手段一定要「合法、合理、合情」，以及符合《人權法》和《基本法》，並以香港實際情況及整體利益為依歸。

保安局長李家超表示，對於警方前晚在太子站執法不應只看某一片段，應看前因後果，否則不公道。他指出，當日有示威者進入太子站換衣服及做其他行為，警方接報有人在站內打鬥及被襲，之前亦發生暴力事件，包括有示威者縱火及投擲燃燒彈，警方是考慮實際情況，列車隨時會關上而採取行動。

今早多個港鐵站內有防暴警員戒備，運輸及房屋局長陳帆表示，市民應以正面態度思考，鐵路網絡有鐵路警察「是正常不過的事」，希望市民不要將警員放在對立面。

逃犯條例 相關報道：

毛孟靜：林鄭應以健康理由辭職　梁美芬︰可參照英國騷亂後成立委員會檢視不足

港澳辦明下午3時舉行記者會

司局長11時15分跨部門記者會

林鄭︰港鐵車站受破壞慘不忍睹

英華學生門外罷課　皇仁學生舊生校外列隊

港鐵所有車站開放 荃灣至中環站行車需額外時間

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 跨部門記者會 張建宗 李家超 陳帆 楊潤雄 編輯推介

上 / 下一篇新聞