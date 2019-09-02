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【逃犯條例】機場擲物入路軌　警拘3名20歲青年 (13:20)

反修訂逃犯條例》風波不息，網民昨（1日）發起「機場交通壓力測試日」，嘗試堵塞交通影響機場運作。有示威者昨向機場快線近機場站路軌投擲鐵枝雜物，警方以涉嫌「意圖危害乘客等的安全而在鐵路上投擲物品罪」，拘捕3名20歲男子，案件交由機場警區刑事部跟進。

警方昨於機場及大嶼山一帶主要幹道進行交通管理行動，由中午12時起於青嶼幹線、北大嶼山公路、機場路及機場島一帶進行觀察及巡邏，警員在機場路截查一輛私家車，在車上檢獲一批頭盔、過濾口罩、手套、鎅刀、剪鉗、士巴拿、剪刀等工具，車上兩名26歲男子及一名25歲女子涉嫌藏有工具可作非法用途罪被捕，交由機場警區刑事部調查。

另外，行動中警方共截查22輛私家車、一輛輕型貨車及一輛電單車，懷疑非法改裝及車輛機件結構故障，警方不排除向有關司機發出告票或以傳票方式檢控，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。

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