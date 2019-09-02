【逃犯條例】機場擲物入路軌　警拘3名20歲青年 (13:20)

警方昨於機場及大嶼山一帶主要幹道進行交通管理行動，由中午12時起於青嶼幹線、北大嶼山公路、機場路及機場島一帶進行觀察及巡邏，警員在機場路截查一輛私家車，在車上檢獲一批頭盔、過濾口罩、手套、鎅刀、剪鉗、士巴拿、剪刀等工具，車上兩名26歲男子及一名25歲女子涉嫌藏有工具可作非法用途罪被捕，交由機場警區刑事部調查。

另外，行動中警方共截查22輛私家車、一輛輕型貨車及一輛電單車，懷疑非法改裝及車輛機件結構故障，警方不排除向有關司機發出告票或以傳票方式檢控，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。

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