港聞

【逃犯條例・罷課集會】230中學逾4000學生出席　暫維持一周一罷 (18:36)

【18:20】樂隊Boyz Reborn獻唱多首歌曲，最後一首為Supper Moment 的《無盡》，全場參加者站起來，揮動手中手機的燈光一同合唱，並高叫「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。集會約5時半結束，參加者和平散去。

「中學生罷課籌備平台」表示，今日有逾來自230間學校、逾4000名學生出席罷課集會。籌備平台又向同學派發問卷，了解同學意願、本周會與各校關注組開會，商討後續行動，暫維持大原則一周一罷。

【17:20】中五生Karen在集會化身「連儂人」，讓參加者貼上心聲。她要求政府回應五大訴求，又稱希望支援近日被捕的中學生。她表示不能坐以待斃、不能成為政治冷感的人。Karen預計會「一周一罷」，參加校內的公民講堂、分享會等。她和同學Chloe希望讓政府知道，即使開學，學生仍會走出來。Karen說，不少人認為中學生思想未成熟，但大家會透過不同渠道了解事情，例如她會看不同立場的報章。

大專生張同學化身為《哈利波特》中霍格華茲魔法學校的學生到場支持中學生。他說，一身打扮是比喻「連霍格華茲學生都罷課來支持香港學生」，又稱學生都會看過《哈利波特》，內容為一群同學共同爭取自己的理想。張同學說，自己中學時經歷2014雨傘革命，受到啟蒙參與社運，今日到場希望鼓勵新一代繼續爭取民主。被問到想向特首林鄭說什麼，他稱「對話沒有必要，我們都很明顯，是五大訴求」。

【15:07】香港眾志副主席鄭家朗表示，截至下午約2時，集會參加者超過1000人，即使曾下大雨，但仍有學生前來參加，可見大家團結，一致要求政府回應五大訴求，並讉責警方暴力及散播白色恐怖。

【14:21】集會現場不時下大雨，不少學生身穿校服、雨衣及撐傘出席，亦有人在場派口罩及雨衣。多名嘉賓輪流上台，包括樂隊Boyz Reborn獻唱、大律師李安然分享法律知識等。

從事教育的Duff在場派發漢堡包及薯條予學生，約有200份，他得知有學生的錢花在其他用途、有父母減零用錢等，故和朋友主動幫助學生。

升讀中五的謝同學與友人出席集會，她說早前已對7月21日元朗白衣人襲擊事件感不開心，「想不到8月31日會再來多次，但這次不是說什麼鄉黑，而是警察」，她感痛心亦無法接受，要求政府成立獨立調查委員會。

謝同學稱，就罷課思考了一整晚，當想到其他人的努力，自己若留在學校會感不開心及愧疚，故出來與「大家一同努力」。她說今日已交家長信。

【12:55】新學年今日（2日）開學，在反修訂《逃犯條例》風波下，由香港眾志與其他組織共同協作的「中學生罷課籌備平台」今日在中環愛丁堡廣場舉行罷課集會，集會原定10時半舉行，因天氣問題延遲到12時半開始。

就讀中三的何同學早上10時許穿着校服到場，稱之前曾參與反修例遊行及集會等，批評政府一直未回應訴求，本來猶豫今日應否出席，但經過8月31日太子站事件，令他覺得需要出來，「怕現時不出來，不再講，以後無機會再出來，無機會再發聲」。他說，會視乎之後情況決定是否繼續罷課。

中六生鄭同學同樣身穿校服到場。他說，中學生有獨立思考，希望為自己發聲，批評政府不斷轉移話題，認為最大問題在於政府，要求政府正面回應訴求，否則民怨只會加深。

他今日未有向學校交家長信，不擔心學校會秋後算帳，表示家人亦理解其行為。鄭同學說，擔心罷課影響備戰公開試，但「若香港的未來斷送了，成績考得再好，都不代表我會有未來」。

香港眾志副主席鄭家朗說，不少學生早上先於校內罷課，預計下午會有愈來愈多同學參加集會，據早前問卷所得，預計今日整體參加罷課的人數不少於9000人。青年反修例關注組代表梁同學說，據他所知，今早有數百間學校學生響應於校內罷課。對於警方於校外來回巡查及查學生身分證，梁同學形容是白色恐怖，疑似打壓學生罷課權利，希望警方、教育局及政府尊重學生罷課的決定。

罷課 相關報道︰

中大罷課集會情況

中學生小西灣築人鏈

英華學生門外罷課　皇仁學生舊生校外列隊

楊潤雄：喇沙門外有防暴警不應視作白色恐怖

教師：沒資格阻止「被喚醒」學生 一撐罷課一有保留 同引魯迅《吶喊》鐵屋子比喻

開學同感焦慮 「有些問題我也不知答案」

相關字詞﹕罷課 集會 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 中學生 愛丁堡廣場 編輯推介

上 / 下一篇新聞