【逃犯條例・罷課集會】230中學逾4000學生出席　暫維持一周一罷 (18:36)

「中學生罷課籌備平台」表示，今日有逾來自230間學校、逾4000名學生出席罷課集會。籌備平台又向同學派發問卷，了解同學意願、本周會與各校關注組開會，商討後續行動，暫維持大原則一周一罷。

【17:20】中五生Karen在集會化身「連儂人」，讓參加者貼上心聲。她要求政府回應五大訴求，又稱希望支援近日被捕的中學生。她表示不能坐以待斃、不能成為政治冷感的人。Karen預計會「一周一罷」，參加校內的公民講堂、分享會等。她和同學Chloe希望讓政府知道，即使開學，學生仍會走出來。Karen說，不少人認為中學生思想未成熟，但大家會透過不同渠道了解事情，例如她會看不同立場的報章。

大專生張同學化身為《哈利波特》中霍格華茲魔法學校的學生到場支持中學生。他說，一身打扮是比喻「連霍格華茲學生都罷課來支持香港學生」，又稱學生都會看過《哈利波特》，內容為一群同學共同爭取自己的理想。張同學說，自己中學時經歷2014雨傘革命，受到啟蒙參與社運，今日到場希望鼓勵新一代繼續爭取民主。被問到想向特首林鄭說什麼，他稱「對話沒有必要，我們都很明顯，是五大訴求」。

【15:07】香港眾志副主席鄭家朗表示，截至下午約2時，集會參加者超過1000人，即使曾下大雨，但仍有學生前來參加，可見大家團結，一致要求政府回應五大訴求，並讉責警方暴力及散播白色恐怖。

【14:21】集會現場不時下大雨，不少學生身穿校服、雨衣及撐傘出席，亦有人在場派口罩及雨衣。多名嘉賓輪流上台，包括樂隊Boyz Reborn獻唱、大律師李安然分享法律知識等。

從事教育的Duff在場派發漢堡包及薯條予學生，約有200份，他得知有學生的錢花在其他用途、有父母減零用錢等，故和朋友主動幫助學生。

升讀中五的謝同學與友人出席集會，她說早前已對7月21日元朗白衣人襲擊事件感不開心，「想不到8月31日會再來多次，但這次不是說什麼鄉黑，而是警察」，她感痛心亦無法接受，要求政府成立獨立調查委員會。

謝同學稱，就罷課思考了一整晚，當想到其他人的努力，自己若留在學校會感不開心及愧疚，故出來與「大家一同努力」。她說今日已交家長信。

【12:55】新學年今日（2日）開學，在反修訂《逃犯條例》風波下，由香港眾志與其他組織共同協作的「中學生罷課籌備平台」今日在中環愛丁堡廣場舉行罷課集會，集會原定10時半舉行，因天氣問題延遲到12時半開始。

就讀中三的何同學早上10時許穿着校服到場，稱之前曾參與反修例遊行及集會等，批評政府一直未回應訴求，本來猶豫今日應否出席，但經過8月31日太子站事件，令他覺得需要出來，「怕現時不出來，不再講，以後無機會再出來，無機會再發聲」。他說，會視乎之後情況決定是否繼續罷課。

中六生鄭同學同樣身穿校服到場。他說，中學生有獨立思考，希望為自己發聲，批評政府不斷轉移話題，認為最大問題在於政府，要求政府正面回應訴求，否則民怨只會加深。

他今日未有向學校交家長信，不擔心學校會秋後算帳，表示家人亦理解其行為。鄭同學說，擔心罷課影響備戰公開試，但「若香港的未來斷送了，成績考得再好，都不代表我會有未來」。

香港眾志副主席鄭家朗說，不少學生早上先於校內罷課，預計下午會有愈來愈多同學參加集會，據早前問卷所得，預計今日整體參加罷課的人數不少於9000人。青年反修例關注組代表梁同學說，據他所知，今早有數百間學校學生響應於校內罷課。對於警方於校外來回巡查及查學生身分證，梁同學形容是白色恐怖，疑似打壓學生罷課權利，希望警方、教育局及政府尊重學生罷課的決定。

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