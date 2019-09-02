【逃犯條例】陳帆：周六港鐵三分一車站被破壞　張建宗：過去周末感痛心 (12:34)

政務司長張建宗今日（2日）在跨部門記者會中指出，過去周末感到痛心，斥責示威者的武力不斷升級，行為無法無天，更有示威者在東涌拆去國旗，挑戰國家底線，衝擊「一國兩制」。運輸及房屋局長陳帆則嚴厲譴責過去兩日港鐵被史無前例地破壞的行為，包括投擲金屬硬物入路軌，稱此舉不但干犯地鐵附例，亦違反港鐵的臨時禁制令。
陳帆指出，過去兩日港鐵被使無前例地破壞，政府予以嚴厲譴責，周六（31日）有示威者在港鐵32個車站大肆破壞，佔全港90個車站三分之一。他斥責，灣仔站車站被破壞，有人更投擲金屬硬物入路軌，另有5條港鐵線被迫停駛；昨日有15個車站被破壞，包括閉路電視及售票機，及東涌及青衣站控制室，令職員人身安全受威脅，嚴重影響市民及港鐵職員的人身安全，當日更有5條路線要暫停，機鐵亦在昨由下午至晚上暫停，同時影響住在大嶼山的居民。他又感謝港鐵及機管局的員工。
保安局局長李家超表示，過去兩天，激進人士在港鐵、機場大肆破壞，目無法紀，暴力的危險程度達嚴重級別，指他們在周六（31日）向警方投擲逾百個汽油彈，灣仔軒尼詩道的火勢很大，而警方在一名被捕的13歲示威者身上發現兩個汽油彈。他又表示，社會上仍有默許暴力的聲音，希望公眾向暴力說「不」。
教育局局長楊潤雄稱，今日開課情況良好，大部分學校運作正常，至於個別學校，有學生作默站、人鏈等行為，相關學生事後已回校上課；另有學生希望在學校進行其他活動，校方亦已按程序處理及進行輔導。
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