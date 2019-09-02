【逃犯條例】陳帆：周六港鐵三分一車站被破壞　張建宗：過去周末感痛心 (12:34)

陳帆指出，過去兩日港鐵被使無前例地破壞，政府予以嚴厲譴責，周六（31日）有示威者在港鐵32個車站大肆破壞，佔全港90個車站三分之一。他斥責，灣仔站車站被破壞，有人更投擲金屬硬物入路軌，另有5條港鐵線被迫停駛；昨日有15個車站被破壞，包括閉路電視及售票機，及東涌及青衣站控制室，令職員人身安全受威脅，嚴重影響市民及港鐵職員的人身安全，當日更有5條路線要暫停，機鐵亦在昨由下午至晚上暫停，同時影響住在大嶼山的居民。他又感謝港鐵及機管局的員工。

保安局局長李家超表示，過去兩天，激進人士在港鐵、機場大肆破壞，目無法紀，暴力的危險程度達嚴重級別，指他們在周六（31日）向警方投擲逾百個汽油彈，灣仔軒尼詩道的火勢很大，而警方在一名被捕的13歲示威者身上發現兩個汽油彈。他又表示，社會上仍有默許暴力的聲音，希望公眾向暴力說「不」。

教育局局長楊潤雄稱，今日開課情況良好，大部分學校運作正常，至於個別學校，有學生作默站、人鏈等行為，相關學生事後已回校上課；另有學生希望在學校進行其他活動，校方亦已按程序處理及進行輔導。

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