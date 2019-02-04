【逃犯條例】毛孟靜：林鄭應以健康理由辭職　梁美芬︰可參照英國騷亂後成立委員會檢視不足 (11:18)

毛孟靜建議林鄭月娥可提出以健康理由請辭，「你用健康理由真係無人可以迫到你，你話壓力太大，唔得啦」。對於近日連場抗議活動，毛孟靜對昨日的網民發起機場「和你塞」行動表示有非常大保留，因此舉會阻礙旅客，稱他們與示威者爭取香港民主沒太大關係。

毛孟靜同時批評警察8．31在港鐵太子站打市民完全是黑社會行徑，指香港管治環境已「陷入瘋癲狀態」，不過，她亦對示威活動中有人縱火表示令人遺憾，但現時不知縱火者身分，質疑是否有插贓嫁禍。

梁美芬認為，現時不少有關太子站事件的片段都是碎片化，市民不應就此妄下結論，稱若有警察違法，應交予投訴警察課及循法律處理，又呼籲市民應與暴力切割。她建議，政府可參考英國於2011年倫敦騷亂後成立的非法定「騷亂、社區與受害者委員會」，檢視政府、立法會及教育上有何改善之處。

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