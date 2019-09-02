【逃犯條例】大批防暴警港鐵站戒備　市民：自己土生土長不怕 (09:51)

有網民今日（2日）發起港鐵「超合作運動」，計劃阻礙港鐵列車運作。今早有大批警員於多個港鐵站駐守，包括北角站、美孚站、油麻地站、九龍塘站。
一位居於北角的婆婆，今早相約家人到北角站取物。她表示，入站後看見大批防暴警員戒備，不知發生何事，但認為自己在香港土生土長，看到大批警員在面前亦不怕。
鄧先生今早由牛頭角出發往柴灣上班，知道有人發起「超合作運動」及「三罷」，今早特意提早出門。他表示，過去曾受「不合作運動」阻礙上班，導致遲到一小時，但他理解運動目的，亦表示支持，「咁個政府唔理你，係要做返啲嘢」。
另外，現時路面交通繁忙，觀塘繞道往九龍灣方向交通擠塞，龍尾至藍田港鐵站對開。
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