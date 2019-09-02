【逃犯條例・罷課】喇沙生默站　英華生紅布蓋眼　皇仁生呼「光復香港」 (16:31)

【14:43】喇沙書院反修例關注組稱，早上有80至90名學生在校內花園火把雕像前站立默思，之後響應罷課，在禮堂自修，校方事前已告知會致電家長，罷課需要獲家長同意。上課前，約20多名舊生於校門外舉牌，向學生派發宣傳品。

【09:36】新學年今日（2日）開學，有學生發起罷課。在英華書院，約30名學生在校門外罷課，部分人戴上頭盔、口罩及眼罩，並以紅布遮蓋右眼。學生高呼「光復香港、時代革命」。另外亦有20多名舊生參與行動。

皇仁書院多名學生及舊生穿着「發夢裝備」回校，在校門外左右列隊，齊聲高呼「光復香港、時代革命」。

6間柴灣及小西灣中學發起築人鏈表達訴求，香港華仁書院、瑪利曼中學有學生發起校內罷課活動，又製作打氣牆，放映紀錄片。

由香港眾志與其他組織共同協作的「中學生罷課籌備平台」，今日10時半會在愛丁堡廣場集會、大專學界則於下午3時半在中大百萬大道舉行集會，並發起兩周罷課。

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