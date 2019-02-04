【逃犯條例．831】救護員抵太子站後13分鐘始進站　傷者候2.5小時抵醫院 (21:41)

消防處發言人表示，其後抵達太子站增援的救護員，從另一個入口進入，為現場7名傷者初步治理，7名傷者當時情況分別為3名嚴重、兩名普通、兩名輕傷。

發言人續稱，由於警方評估太子站附近情況不安全，傷者不宜經該站出口離開，故港鐵於翌日凌晨1時24分，安排了一輛特別列車供救護指揮官及救護員，護送傷者前往港鐵荔枝角站，再由候命的救護車於凌晨1時42分，將傷者分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。換言之，消防由接報到最終將傷者送往醫院治理，前後須花最少約2.5小時。

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