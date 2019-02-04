【逃犯條例．831】救護員抵太子站後13分鐘始進站　傷者候2.5小時抵醫院 (21:41)

警方昨晚（8月31日）被指在多個港鐵站阻延甚至拒絕救護員或民間急救員進入站內治療受傷市民，就太子站情況，消防處發言人今日（9月1日）回覆本報查詢稱，消防處昨晚11時05分接報站內多人受傷，救護車晚上11時17分抵達現場，由於閘門已關，救護指揮官與警方及港鐵協調後，約晚上11時30分入站為傷者進行初步評估。意味救護員抵達太子站後13分鐘，始能進站治療市民。
消防處發言人表示，其後抵達太子站增援的救護員，從另一個入口進入，為現場7名傷者初步治理，7名傷者當時情況分別為3名嚴重、兩名普通、兩名輕傷。
發言人續稱，由於警方評估太子站附近情況不安全，傷者不宜經該站出口離開，故港鐵於翌日凌晨1時24分，安排了一輛特別列車供救護指揮官及救護員，護送傷者前往港鐵荔枝角站，再由候命的救護車於凌晨1時42分，將傷者分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。換言之，消防由接報到最終將傷者送往醫院治理，前後須花最少約2.5小時。
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