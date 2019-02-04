【逃犯條例】憂太子站後腦受傷者失血過多　急救員：8・31衰過7・21 (20:35)

昨晚（8月31日）約10時45分，阿謙在太子站車廂內，列車一直不開動。他表示，從旁人看的直播影片，得悉太子站有人持鎚襲擊人，接着車站廣播宣布列車停開。不久，阿謙見警員進入月台，他隨即走至第二、三卡位置了解。

目睹警呼喝「叫曱甴出來」

他指出，車內有一班市民沒穿黑衣，部分人戴口罩，以傘陣保護自己，警員卻以粗言呼喝「叫曱甴出來」，要求他們下車，但他們十分驚慌不敢離開，警察便揭開傘，以警棍打他們，又向人噴胡椒噴劑。

頭傷可見真皮

在車門開開關關之際，阿謙嘗試救人，先後處理三名頭部受傷的廿歲出頭男子，「（傷者）止血時間比一般長，要15至20分鐘，都是後腦位」。他說，三人傷口不是瘀腫，而是爆開可見真皮。後來，列車開至油麻地站，月台職員要求他們全部下車，三名傷者中，一人開始能止血，但出現休克，須坐輪椅，另外兩人由流血變滲血，最終全送院。

「白衣人打市民不合法，警察攞正牌」

「昨晚衰過7月21日，白衣人打市民是不合法，昨晚警察會說是驅散、攞正牌、不會承擔任何責任。」看過警方凌晨記者會的說法，阿謙質疑：「警方說有專業分辨誰是示威者，誰是市民，但傘陣裏假設真是有示威者也全部被遮住，警察只是向傘陣揮棍。」阿謙指出，他所救的三人沒說自己是示威者，其隨身物品都是銀包等，看來是普通市民。

從事廣告公關工作的阿謙，現年20多歲，在6月12日於中信大廈嘗過催淚彈後，感覺要多做一點，他自言不是勇武派，只好憑着「急救牌（聖約翰急救證書）」，盼望「幫得幾多得幾多」。

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