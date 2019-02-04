【逃犯條例．831】譴責阻記者採訪太子站　記協攝記協促警解釋 (18:18)

香港記者協會及香港攝影記者協會發表聯署聲明，嚴厲譴責警方阻撓記者採訪及圍困記者行為，稱昨晚（8月31日）速龍小隊進入港鐵太子站內，本港多間傳媒機構的新聞工作者拍攝採訪期間，遭警方無理驅趕，更封閉太子站阻止傳媒入內，令警方在站內的行為缺乏傳媒監察。
另外，多名記者昨晚在維園現場追問疑似警員的身分不獲回應，多名軍裝警隨即上前包圍約10名記者，將記者圍困於附近一個5米乘2米的花槽位置，拉起封鎖線。現場有女警解釋稱，警方正進行「特別行動」，拒絕讓記者離開，多名疑似警員的人登上一架旅遊巴離開後，記者才獲准離開，歷時約5分鐘。
記協及攝記協譴責警方嚴重踐踏採訪權，促請警方提供合理解釋。
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