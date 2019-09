【逃犯條例】700人英領館外集會　要求予持BNO港人居英權 (17:38)

逾700名市民下午在金鐘英國駐港總領事館外聚集,大部分人手持BNO,高叫「we are British」、「equal right of BNO now」、「don't leave us behind」等口號。集會約2時開始,約1小時後完結。

出席集會的梁先生手持過期BNO,他表示,近月事件顯示《中英聯合聲明》名存實亡,英國政府應採取行動,例如賦予港人居英權。他又說,2014年佔中時已萌生去意,預料情況只會愈來愈差,正積極考慮移民。

羅先生稱,一直有為BNO續期,認為港人本應有完整居英權,但當年中英談判,「香港人無say」,結果只有BNO是不合理,又揚言「我都是中國人,但如果這個地方不安全,為何還要留低」。

逃犯條例 相關報道:

9.2及9.3添馬公園罷工集會獲發不反對通知書

黃之鋒周永康投書《紐時》 促美國會通過法案懲罰中國官員

張建宗:暴力之風不可長 對話溝通不可少

中學校長會主席促教師和平理性

【周日人物】功課未做完 槍彈已捱過 14、15歲的急救員:仗未完 還有校園