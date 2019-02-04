【逃犯條例】700人英領館外集會　要求予持BNO港人居英權 (17:38)

反修訂《逃犯條例》引起社會爭議，有網民今午（1日）舉行「BNO平權集會」，要求英國給予持有英國國民（海外）護照（簡稱BNO）的港人完整公民權利，包括居英權。大會表示約700人參加，他們高唱英國國歌，揮動港英旗和英國國旗，為英國王室祈禱。大會發言人羅小姐表示，有信心英國會伸出援手。
逾700名市民下午在金鐘英國駐港總領事館外聚集，大部分人手持BNO，高叫「we are British」、「equal right of BNO now」、「don't leave us behind」等口號。集會約2時開始，約1小時後完結。
出席集會的梁先生手持過期BNO，他表示，近月事件顯示《中英聯合聲明》名存實亡，英國政府應採取行動，例如賦予港人居英權。他又說，2014年佔中時已萌生去意，預料情況只會愈來愈差，正積極考慮移民。
羅先生稱，一直有為BNO續期，認為港人本應有完整居英權，但當年中英談判，「香港人無say」，結果只有BNO是不合理，又揚言「我都是中國人，但如果這個地方不安全，為何還要留低」。
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