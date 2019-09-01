【逃犯條例・機場】市民批機場快線停駛無退款準備 (14:51)

機場快線香港站往博覽館站停駛，在香港站，市民王小姐表示，原想入機場接機，當時她剛入閘5分鐘，月台有一輛空車，但機鐵突停駛，她無法上車。她不滿港鐵要求她出示身分證才能退款，故與港鐵理論，最終須留下出生日期和簽名確認才獲退款。王小姐批評，港鐵停駛事出突然，卻未有兩手準備處理退款，做法不可理喻。
在港居住28年的市民Alfred原送太太往機場，他稱太太乘搭晚上10時許的航機返回菲律賓，理解港鐵做法，但突然停駛令他們未知該如何前往機場，冀機鐵盡快恢復服務。
24歲王先生在機場巴士總站展示網上流傳一名外國人昨被警察拘捕的片段，說希望令訪港旅客知道警察「無差別拘捕，不會因你是外國人而倖免」。
在東涌巴士站，於機場附近工作的陳先生批評，巴士公司及運輸署安排失當，他表示自己是兼職員工，在巴士站等候約15分鐘後，城巴職員突然通知S1巴士要停駛，但沒有安排其他接駁車輛協助，只着他有需要可向運輸署查詢。
升中五的鄺同學表示，不知道實際「玩法」，但相信會以和理非形式進行，認為機場相對安全，「警察（在機場）做任何事都要顧及國際形象」。
因應機場交通情況，龍運巴士S1、S64路線暫停服務；城巴S52、S56陸續停駛。
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