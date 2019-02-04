【逃犯條例‧機場】示威者聚巴士總站叫口號　機場快線香港站往博覽館站停駛 (14:07)

防暴警察關上巴士總站通往T1的鐵閘，有示威者試圖阻止，至少兩名防暴警察上前喝止示威者，鐵閘最後成功關上。

【13:59】示威者人數眾多，迫近巴士總站往機場入口處，手挽手組成人鏈，未有衝破防線，亦留下一個身位通道予人進出。機場內有大批防暴警察，現場消息稱防暴警察準備出動。

【13:45】有城巴職員在東涌S1（來往東涌及機場）巴士站張貼停用告示，職員稱運輸署要求該路線巴士停駛，另外S56（機場至東涌循環線）亦停駛。較早前該處約有100名市民在排隊等候上車。

根據網上流傳資訊，參加者會乘搭巴士來回東涌和機場，以及乘搭機鐵進出。升中五的鄺同學表示，其實不知道今天實際「玩法」，但相信會以和理非形式進行。她認為機場相對安全，「警察（在機場）做任何事都要顧及國際形象」。

24歲王先生在機場巴士總站展示網上流傳一名外國人昨被警察拘捕的片段，他說，希望令訪港旅客知道警察「無差別拘捕，不會因你是外國人而倖免」。他不擔心會與旅客爭執，會主動向他們解釋為何要選擇在機場抗議。

【13:42】進入港鐵青衣站月台的示威者嘗試破壞閉路電視，其後登上往東涌列車。

香港站有市民表示提早出門，原乘搭今晚深夜航機往倫敦，來到香港站才發現機鐵剛停駛，表示無奈，打算叫親友接載她往機場。

【13:35】香港站所有入閘機已停止運作，有乘客鼓譟，向港鐵職員表達不滿。

港鐵青衣站有一批示威者聚集，破壞入閘機，並進入月台。

【13:30】港鐵表示，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快線香港站往博覽館站的列車服務暫停；博覽館站往香港站的列車服務維持每10分鐘一班。香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

港鐵在香港站現場廣播，呼籲乘客用其他交通工具往機場和博覽館。

約500名市民聚集在機場巴士總站，偶爾叫喊「光復香港，時代革命」等口號。旅客由巴士站入機場需由機場保安檢查登機證，出入尚算暢通。

【13:25】有十多名黑衣市民突破機鐵出口防線，試圖跑入接機大堂。其後有兩名軍裝追上，該批黑衣人衝入男女廁躲避。軍裝進入男廁後未有發現。機場女保安在女廁發現3名女子，其中兩人有登機證，一人聲稱遺失電話，軍裝其後盤問女子時呼喝對方，令其中一人痛哭。

【13:10】大批穿黑衣市民中午1時後聚集在機場1號客運大樓下方的巴士總站附近，不時高叫口號，但未有阻塞路面或阻礙乘客等候巴士，並留出通道讓市民及旅客通過。

【12:46】香港站往機場的機鐵月台，未見有人阻塞，月台拉起索帶，有港鐵職員指示乘客入閘後排隊等候上車。

【12:12】港鐵表示，因應政府及機管局要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快線香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務會於航班起飛前120分鐘截止。

另外，機管局在網站公布，機場一號停車場現已關閉，旅客可使用公共交通工具前往機場，旅客亦可瀏覽機場網頁或透過「我的航班」流動應用程式，查閱有關機場停車位的最新資訊。

有網民計劃今日（9月1日）起，一連兩日在發起「機場交通壓力測試日」，呼籲市民自發到機場及附近可進入範圍消費及觀光，歡迎和恭送旅客，向外國旅客及媒體表達訴求。機場管理局日前表示，留意到有人號召於9月1日堵塞往來香港國際機場的交通，以及在9月2日及3日於香港各區進行公眾活動，呼籲旅客預留充裕時間前往機場。

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