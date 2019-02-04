【逃犯條例・機場】機場快線深夜恢復往香港站　示威者東涌焚國旗　徒步數小時往市區 (22:36)

【21:14】徒步者行近3小時後抵達青馬大橋收費亭，有人登上巴士或義載車輛離開。

【21:00】在中環碼頭的警察收隊，帶走數袋垃圾袋，相信檢自船上。

【20:39】一批警察於中環碼頭，截查乘坐來自梅窩渡輪的乘客，警員要求打開他們的背包查看。

【19:34】大批人沿北大嶼山公路徒步出市區。

【19:15】不少街坊在連接東薈城及富東商場的天橋指罵防暴警察，「守護孩子」義工手拉手築成人鏈阻延警方推進速度。

【19:03】晚上6時45分，警察一度表示東涌站月台正進行緊急救援工作，沒有解釋具體內容；一名警員則指港鐵站曾被噴水，電力裝置受破壞，不容許在場記者進入月台採訪，已設立封鎖線。至6時53分，記者容許到月台。

【18:56】港鐵表示，迪士尼線亦受干擾，不能維持服務，迪士尼線暫停。

東涌站逾20名乘客滯留車廂內。乘客馬先生表示，與其他乘客滯留約兩小時，多次詢問港鐵職員如何離開，有否接駁車，均沒獲得回應。

【18:38】防暴警察抵達東涌站，並進入月台。警方曾驅趕現場記者離開車廂，車廂內仍有乘客。

【18:33】香港國際機場表示，往來機場的交通仍嚴重受阻，機場快線暫停服務，巴士則逐步恢復服務，部分往市區的巴士已開始提供有限度服務。

【18:05】港鐵表示，青衣站亦被人惡意破壞，危及安全，東涌線需全線暫停服務。

【17:58】消防到場將火救熄。

【17:44】在東涌站，有示威者以硬物破壞售票機等設施。港鐵表示，由於東涌站受到大規模破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌站即時暫停服務，東涌線列車不會前往東涌站，目前列車服務只行走香港站至欣澳站。

另外，有示威者在赤鱲角南路迴旋處焚燒水馬、樹葉及雨傘等雜物，冒出約兩米高火焰。

【17:20】示威者在達東路近東涌游泳池築起路障。有示威者取下泳池懸掛的國旗，將之點燃及焚燒。

【17:09】機場路逾50防暴警察向東涌方向推進，沿路拆除示威者設置的路障，讓車輛通行。警方表示，將於短時間內採取驅散行動，警告示威者立即停止違法行為及離開。

【16:28】港鐵稱，由於有人闖入機場快線近機場站的路軌範圍，放置雜物，影響列車服務，機場快線往香港方向的列車需要暫停服務，即機場快線全線暫停服務。

【15:50】大批示威者聚集於機場路一帶，有人用水馬設路障，以拖延警察推進。有份設置路障的人稱，今日主要是做機場壓力測試，沒有打算死守。

【15:51】機場示威者全數撤出，往東涌方向前行。

【15:43】示威者撤離暢達路，有人表示要走出東涌。

【15:34】在機場，防暴警察的防線向巴士總站方向推進，示威者逃離。

【15:30】警方表示，大批示威者仍然逗留在機場一帶，因應現場情況，警方將會採取驅散行動，警告示威者立即停止違法行為及離開。

【15:27】港鐵稱，東涌線列車服務調整至15分鐘一班車。

【14:55】逾200人由東涌站步行往機場，當中包括離港留學生、機師及空姐等。有示威者在赤鱲角南路附近迴旋處設路障，有乘搭的士的國泰機師一度被阻，他表示要一個半小時後到達機場，認為示威者的行動誤影響他人；有示威者溝通後放行，向該機師致歉，惟也有乘的士的國泰地勤人員沒被放行。

【14:46】港鐵表示，考慮車站情況，為安全起見，機場快線博覽館站關閉。

【14:38】警方表示，大批示威者聚集機場客運大樓巴士站一帶，正參與未經批准的集結，又衝擊水馬，以雷射光線射向機管局職員，用行李車和鐵欄堵路，向警員及機管局職員投擲雜物。由於禁制令仍生效，示威者的行為有機會構成藐視法庭，警告示威者立即停止違法行為及離開。

【14:22】在機場的示威者用鐵馬封暢達路。

約200名戴口罩或穿黑衣市民離開東涌站，步行往迴旋處希望堵塞車輛。有人呼籲有防護裝備的人可走上前排，保護後方沒有裝備的人。

【14:04】示威者舉傘聚於機場往巴士總站位置，不斷叫口號。一名機場職員讀出禁制令內容，稱示 威者正參與未經批准集結，促他們離開。

防暴警察關上巴士總站通往1號客運大樓的鐵閘，有示威者試圖阻止，至少兩名防暴警察上前喝止示威者，鐵閘最後成功關上。

【13:59】示威者人數眾多，迫近巴士總站往機場入口處，手挽手組成人鏈，未有衝破防線，亦留下一個身位通道予人進出。機場內有大批防暴警察，現場消息稱防暴警察準備出動。

【13:45】有城巴職員在東涌S1（來往東涌及機場）巴士站張貼停用告示，職員稱運輸署要求該路線巴士停駛，另外S56（機場至東涌循環線）亦停駛。較早前該處約有100名市民在排隊等候上車。

【13:42】進入港鐵青衣站月台的示威者嘗試破壞閉路電視，其後登上往東涌列車。

香港站有市民表示提早出門，原乘搭今晚深夜航機往倫敦，來到香港站才發現機鐵剛停駛，表示無奈，打算叫親友接載她往機場。

【13:35】香港站所有入閘機已停止運作，有乘客鼓譟，向港鐵職員表達不滿。青衣站有一批示威者聚集，破壞入閘機，並進入月台。

【13:30】港鐵表示，因應政府及機管局要求，機場快線香港站往博覽館站的列車服務暫停；博覽館站往香港站的列車服務維持每10分鐘一班。香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

約500名市民聚集在機場巴士總站，叫喊「光復香港，時代革命」等口號。旅客由巴士站入機場需由機場保安檢查登機證，出入尚算暢通。

【13:25】有十多名黑衣市民突破機鐵出口防線，試圖跑入接機大堂。其後有兩名軍裝警追上，該批黑衣人衝入男女廁躲避。軍裝進入男廁後未有發現。機場女保安在女廁發現3名女子，其中兩人有登機證，一人聲稱遺失電話，軍裝其後盤問女子時呼喝對方，令其中一人痛哭。【影片】

【13:10】大批穿黑衣市民中午1時後聚集在機場1號客運大樓下方的巴士總站附近，不時高叫口號，但未有阻塞路面或阻礙乘客等候巴士，並留出通道讓市民及旅客通過。

【12:46】香港站往機場的機鐵月台，未見有人阻塞，月台拉起索帶，有港鐵職員指示乘客入閘後排隊等候上車。

【12:12】港鐵表示，因應政府及機管局要求，機場快線香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務會於航班起飛前120分鐘截止。

機管局在網站公布，機場一號停車場現已關閉。

有網民計劃今日（9月1日）起，一連兩日發起「機場交通壓力測試日」，呼籲市民自發到機場及附近可進入範圍消費及觀光，歡迎和恭送旅客，向外國旅客及媒體表達訴求。

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