【逃犯條例．831】東區區議員徐子見被捕　徐妻代報平安籲支持者勿衝動 (15:40)

她說，作為家屬，只想大家明白，徐子見是絕對不希望見到大家因為替他不忿，貿貿然有所行動而受傷被捕。她又說，徐子見在這段時間多次擔當調解勸告的角色，疏導雙方情緒，歇力作緩衝點，所作的大家有目共睹，希望大家明白他的心意，絕不要衝動有任何行動。而徐子見在警署有律師看顧，最多48小時一定會出來，希望大家齊齊整整在其辦事處歡迎他。

【12:16】不少市民昨日（8月31日）自發到港島上街，再度演變成警民衝突。港鐵昨深夜宣布，港島線、南港島線及將軍澳線列車服務暫停。東區區議員徐子見昨晚到港鐵柴灣站了解，近百市民其後到柴灣站外聚集，防暴警到場持盾戒備，其後以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕徐子見及十多名市民。及後，有人發起包圍柴灣翠灣街已婚警察宿舍，警員以大光燈照射群眾，有市民朝宿舍內投擲硬物，警方施放催淚彈驅散群眾。

徐子見昨晚11時許於facebook直播，指港鐵暫停港島線服務後，沒派職員於站內向市民解釋情況，有十多名市民到站後才得悉列車服務暫停，於詢問處向職員了解，眾人鼓譟。

東區社區幹事蔡志強從徐子見facebook知悉柴灣站情況，於今（9月1日）凌晨約零時30分趕赴柴灣站了解。他表示，當時已有防暴警察手持長盾在場封站，阻止市民進站，又命令站內市民立即離開。至凌晨零時40分，港鐵職員關上電閘，當時徐子見與市民仍在站內。蔡志強說，其後近400名、相信是居於附近的柴灣街坊陸續到柴灣站B出口對開聚集，近30名防暴警員列陣與市民對峙，並一度舉旗警告。

至凌晨約2時，蔡志強目擊徐子見及其餘十多名市民被警員押出港鐵站並帶上警車。他即時聯絡徐子見家人及同事，律師於凌晨3時許到警署協助。他引述律師指出，警方以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕徐子見及該十多名市民，現時被捕者身體狀況良好，沒有被不人道對待，但暫時仍未錄取正式口供，眾人仍被扣查中。

逃犯條例．831 相關報道：

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