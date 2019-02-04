【逃犯條例．831】東區區議員徐子見被捕　市民包圍已婚警察宿舍　警放催淚彈驅散 (12:16)

徐子見昨晚11時許於facebook直播，指港鐵暫停港島線服務後，沒派職員於站內向市民解釋情況，有十多名市民到站後才得悉列車服務暫停，於詢問處向職員了解，眾人鼓譟。

東區社區幹事蔡志強從徐子見facebook知悉柴灣站情況，於今（9月1日）凌晨約零時30分趕赴柴灣站了解。他表示，當時已有防暴警察手持長盾在場封站，阻止市民進站，又命令站內市民立即離開。至凌晨零時40分，港鐵職員關上電閘，當時徐子見與多數名市民仍在站內。蔡志強說，其後近400名、相信是居於附近的柴灣街坊陸續到柴灣站B出口對開聚集，近30名防暴警員列陣與市民對峙，並一度舉旗警告。

至凌晨約2時，蔡志強目擊徐子見及其餘十多名市民被警員押出港鐵站並帶上警車。他即時聯絡徐子見家人及同事，律師於凌晨3時許到警署協助。他引述律師指出，警方以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕徐子見及該十多名市民，現時被捕者身體狀況良好，沒有被不人道對待，但暫時仍未錄取正式口供，眾人仍被扣查中。

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