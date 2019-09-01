張建宗：暴力之風不可長　對話溝通不可少 (11:46)

張建宗指出，昨日（8月31日）有示威者參與非法集結，更有激進分子堵塞多條主要幹道，暴力更不斷升級，向警方防線投擲磚頭、雜物，又以腐蝕性液體及汽油彈作武器，攻擊警員丶焚燒水馬，並在多處公衆地方縱火，威脅市民生命財產。他指激進示威者愈趨暴戾，公然挑戰法紀，嚴重破壞社會秩序，罔顧公眾安全。他希望社會各界與暴力劃清界線，嚴厲譴責暴力示威者的行為。他重申，特區政府全力支持警隊嚴正執法，把犯罪分子繩之於法，追究到底。

張建宗提到近期社會事件嚴重衝擊旅遊、零售和酒店等各行各業，重創香港的國際形象。他表示，止暴制亂、回復安寧是當務之急。與此同時，政府正積極探討如何有效地與社會各界攜手建立多元化、廣泛的對話平台，通過坦誠、認真的溝通，聆聽各階層市民心聲，化解矛盾，為香港目前困局找出路，讓香港重回正軌。

明日（9月2日）是開學日，張建宗認為鼓吹罷課是極不負責任的行為，重申學校是學習的地方，不是表達政治主張或訴求的場地，他再次呼籲學生不要罷課，促請教師緊守崗位，讓學校如常教學和運作。「我懇請各界以守護孩子為大前提，讓孩子享有安全、和諧、穩定和清靜的學習環境。」

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