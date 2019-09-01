【逃犯條例】黃之鋒周永康投書《紐時》　促美國會通過法案懲罰中國官員 (12:07)

文章指出，即使中央政府試圖阻嚇示威者，利用宣傳試圖說服民眾，並指摘外國勢力推動香港當前的騷亂；而警方上周五的拘捕行動更是另一個分水嶺，標誌着香港自由受到侵蝕，惟昨日再有成千上萬人冒着被捕、催淚彈和水炮車的危險參與遊行，反映港人沒有被中央政府嚇倒。

文章提及路透社早前獨家報道，中央指示特首林鄭月娥拒絕示威者撤回修例及成立獨立調查委員會等五大訴求，又稱政府研究動用《緊急法》處理反修例風波，形同戒嚴，他們促請美國國會通過《香港人權及民主法案》，賦予美國總統權力，懲罰干涉香港事務的中國官員。

就路透社的相關報道，內地官方傳媒昨日批評是造謠及製造輿論戰。

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