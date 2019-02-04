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【逃犯條例．831】警：太子站40人被捕　兩警維園遇襲鳴槍 (10:42)

昨日（8日31日）是人大「831決定」5周年，警方禁止民陣在港島舉行遊行及集會，但大批市民仍在港九多區示威。警察公共關係科高級警司余鎧均形容，香港經歷了一場浩劫，指激進示威者昨午在港島區大肆破壞，投擲多枚汽油彈、在馬路縱火等，暴力事件入夜後蔓延多區，批評他們的行為令人髮指。至於警方在太子站內的清場行動，共拘捕40人，罪名包括參與未經批准集結、刑事毁壞、阻礙警務人員執行職務等。

余鎧均今日（9月1日）凌晨3時15分會見傳媒，指出昨日有大批激進示威者四處破壞、設置路障、堵塞馬路，以及剪斷交通燈訊號，「激進示威者又向警察掟腐蝕性液體，燒穿同事衣物。」下午5時30分開始，他們向立法會、政府總部、警察總部擲汽油彈，又有人在橋上向下面的警員擲汽油彈，燒着路上的水馬，留下火種。晚上更有人把球場看台架和雜物混合焚燒，傳出兩次爆炸聲，火焰高至行人天橋，橫跨多條行車線，觸及鄰近建築物。下午8時15分，當警察驅散人群至崇光百貨時，大批示威者向警方投擲汽油彈及磚頭，以及焚燒雜物。

港鐵方面，她指出，激進示威者闖入港鐵站大肆破壞，在旺角站用大槌打爛控制室玻璃、用硬物破壞及用油漆塗黑售票機屏幕，並拆毁入閘機閘門。另在太子站，她說，昨晚約10時40分，車廂內有身穿黑色衫、戴防毒面具示威者與車內數名較年長市民爭執，之後雙方打鬥，其間示威者曾用硬物、雨傘、水樽擲向車內市民，更有示威者用滅火筒向車內噴煙霧，「我哋立即調派警務人員到站內，制止暴力事件惡化，並且作出拘捕行」。

提到警員在維園向天鳴槍，余鎧均證實，昨晚9時左右，曾有兩名警員在維園向天開槍，當時有數十名「暴徒」挑釁及衝擊幾名喬裝警員，又意圖搶去他們的手提電話，引起拉扯，警員警告無效，向天開一槍示警；後來有數十名「暴徒」使用長鐵枝、竹枝、汽油彈、磚頭等攻擊性武器，攻擊附近警員，其中4人退到維園噴水池附近，再被三四十人包圍襲擊、瘋狂襲擊，警員生命受嚴重威脅，晚上9時10分向天開了一槍示警。

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