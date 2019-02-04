【逃犯條例．831銅鑼灣．短片】消息：警維園開兩槍實彈　維園地面遺彈殼 (01:11)

【01:11】消息稱有臥底警員喬裝示威者，昨晚（8月31日）在維園被示威者揭發，其後遭包圍，遂向天開兩槍示警。
【9月1日00:15】大批警員進入維園搜尋子彈。
【8月31日23:59】銅鑼灣地鐵站外再有市民被拘捕。
【23:46】消息指出，警方在維園開兩槍實彈。
在港鐵杏花邨站，有職員稱所有港島線列車只駛往柴洌，無列車往堅尼地城方向。
【23:04】維園內地面留有一枚實彈彈殼及數枚胡椒球彈。實彈彈殼底部印有「SPEED 9mm LUGER」。
【22:51】防暴警察再次到達銅鑼灣SOGO外。
【22:42】「守護孩子」成員陳伯表示，在怡和街圓形天橋附近被警察推跌的黃伯現年82歲。陳伯憶述，事發時防暴警正沿軒尼詩道推進，拘捕多名年輕人。他和黃伯二人於是上前詢問被捕者姓名，惟黃伯遭防暴警推倒，陳伯亦被推後幾步。
陳伯憤然稱，警方不單沒有伸出援手，更出言不遜「你咪死囉！喺到訓啦！攤到天光啦！」最後黃伯被送上救護車離開。
【22:25】軒尼詩道恢復行車。
有市民在銅鑼灣怡和街圓形天橋附近，目擊「守護孩子」成員黃伯被警察推跌，照片顯示他一度倒臥在警察小巴前面。
【22:07】在天后站外的警察清好路障，登上警車準備離開。
【22:02】停在軒尼詩道的大批警車，在防暴警登後陸續撤走。
【21:55】北角有警員持咪對同袍表示，留意右手面的「暴民」，又對市民說，為免市民受傷，呼籲回家，「返屋企睇電視都得」。
【21:46】港鐵在手機程式公布，上環、中環、灣仔和香港站部分出入口暫時關閉。
【21:41】警方北角防線推前至琉璃街電車站，大批示威者走進天后站。
【21:30】港鐵表示，因應天后至西營盤一帶的情況，該區的港鐵站或會隨時關閉而未能預早通知。基於安全考慮，建議乘客盡量避免前往該區。
有示威者在維園外發現疑似臥底警員，立即衝前持傘與戴熒光臂環的黑衣人打鬥，疑似警員逃入維園。
北角有示威者表示，在現場討論了，設好兩邊路障後便會離開，明日再戰。
【21:25】警方懷疑又派「臥底」假扮示威者展開拘捕。有多名身穿黑衣黑褲面戴「豬嘴」、戴熒光臂環、沒有委任證在身的疑似便衣警，晚上9時許在銅鑼灣維園門外拘捕多名示威者，隨後疑似「臥底」在軍裝警護送下離去。
本報記者首先抵達現場，全身黑衣的疑似警員初時沒有察覺，當記者舉機拍攝後，他隨即以手遮掩鏡頭，更推撞記者。另有疑似警員更手持胡椒彈球槍。
隨後更多傳媒到場，追問疑似警員身分，但不獲回應。多名軍裝警馬上上前增援，在花槽外面重重包圍約10名記者，狀似把記者禁錮在一個密封地方內。
有女警解釋，警方正進行「特別行動」，故不能讓記者離開。當疑似警員上車離開後，警方才解封讓記者離開。
【21:10】防暴警在銅鑼灣高速推進，在怡和街佈防。有警員在皇室堡外拘捕一名男子。部分示威者走進維多利亞公園。
北角防暴警亦一直向前推進。
【21:05】英皇道多處有燃燒物，警方防線推前至英皇道及長康街交界。路上有街坊幫忙救火。
【21:00】消防員撲熄崇光百貨外被縱火的雜物。
【20:58】北角有示威者以手推車載着雜物縱火。
【20:55】北角英皇道警方舉黑旗，警方防線向前推進，示威者後退至英皇道和長康街交界。
【20:52】北角有示威者指示其他人一起轉入內街。
【20:46】有示威者在崇光百貨外焚燒雜物。
一批示威者已行到北角，停在英皇道及北角道交界。有人提醒示威者要上裝備、戴頭盔。
【20:45】警方表示，激進暴力示威者在灣仔及銅鑼灣四處縱火，危害在場人士和警務人員人身安全。警方再重申，會使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為。警方對示威者一切暴力行為，予以強烈譴責。
警方又提醒附近一帶市民留意情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。
【20:42】警方舉黑旗，除施放催淚煙，亦發射胡椒球彈及橡膠子彈，示威者一直向東退。水炮車開到希慎廣場外。怡和街仍有大批示威者與警方對峙。
【20:35】警員在銅鑼灣開槍及發射催淚煙。
一批示威者退向天后清風街，路上巴士有人亮手機燈以示支持，亦有私家車響按和響。
【20:33】有警員表示：「橡膠彈ready。」
【20:30】警方在希慎廣場外包圍一名女子，記者拍攝採訪期間遭警員以盾撞倒。
【20:27】怡和街電車站附近有人縱火，冒出黑煙。
【20:25】逗留銅鑼灣的大批示威者向東撤退。
【20:20】警方水炮車在灣仔噴射藍色水柱，大批示威者逃向銅鑼灣方向，速龍小隊從後追趕。軒尼詩道仍有大批示威者逗留。
【20:16】大批示威者在怡和街往東走向維園方向。
【20:05】有示威者在銅鑼灣地鐵站外稱：「你哋夠勇武就過灣仔救手足，唔係就要轉場過尖沙嘴分散警力。」大批示威者湧入銅鑼灣站，有示威者大叫：「灣仔推緊過嚟啦！」
【20:00】部分示威者沿怡和街走向高士威道。
【19:39】有示威者在行人路撬磚。
【19:18】有示威者拆毁崇光百貨的閉路電視。現場有人大叫「901機場見」。
【19:05】大批示威者包圍接駁路邊閉路電視的電柱，並剪斷電線。
【18:58】有示威者以激光筆照射在天上盤旋的直升機。
【18:53】銅鑼灣崇光百貨外有大批示威者聚集，佔據軒尼詩道。
【17:58】崇光百貨提早關門，並貼出「本店今日暫停營業」告示。
【17:38】銅鑼灣有一批人向金鐘方向走，有人稱要到政總支援，但同時又有一批人往東行。
【17:26】SOGO外軒尼詩道有人分發防護裝備。
另外，港鐵稱下午近5時，灣仔站2號月台一道幕門遭人用金屬硬物撞毀，然後將雜物拋入路軌範圍，港島線往堅尼地城站方向列車服務一度暫停。港鐵職員約於5時05分清理好路軌，但由於幕門仍有待維修，列車需以慢速駛經該路段。港鐵加派職員到場協助乘客，並譴責「有可能嚴重影響列車安全運作的惡意行為」。港鐵並已報警，警方到場調查。
【17:21】阮民安獻唱後，人潮走向軒尼詩道。
【17:17】E-kids成員、藝人阮民安在東角道發言，表示自己只是土生土長的香港人，又問「大家一齊打呢場仗，打落去好不好？」
他現正獻唱《開始戀愛》，不少市民揮動電話和應，東角度和駱克道交界擠塞。
【17:09】銅鑼灣軒尼斯道有人以噴漆在地面噴字。
【15:41】警方表示，今午約3時，示威者佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞。警方指出，示威者正參與未經批准的集結，屬違法行為，呼籲盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。
【15:35】有示威者發現蘭杜街有人從高處擲物，發出巨響，該袋爆開溢出啡色不知明物料。
【15:30】銅鑼灣遊行隊頭，已會合灣仔隊尾。
前立法會議員吳靄儀經過軒尼詩道，她說：「見到天氣好好，所以出來行吓，見到咁多人出嚟，覺得好開心啊！」
【15:28】銅鑼灣遊行示威者已到達灣仔修頓球場。
【15:21】來自美國的基督徒Keith來港10天。Keith在銅鑼灣鵝頸橋底背着十字架，聲援遊行示威者。他說，自己來港是為見證這場運動，又說自己一直為港人祈禱，希望大家內心平安。
【15:11】往金鐘的示威者呼籲在行人路的市民「一齊行！」
【15:04】有示威者於軒尼詩道崇光百貨外設路障。
【15:01】軒尼詩道有示威者大叫「去金鐘！」，示威者隨即起步。
【14:58】示威者於軒尼詩道阻擋巴士通過。
【14:50】原在東角道的示威者走出軒尼詩道。
【14:32】東角道開始下微雨，群眾撐傘繼續叫口號。
【14:28】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣8．31遊行，90後青年陳先生（化名）下午（31日）1時許身穿黑衣、戴上口罩，於銅鑼灣崇光百貨外派發反修例貼紙，吸引市民前去領取，不少人高叫「香港人加油」。下午2時許，東角道目測約有逾百人聚集，他們大叫「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」、「五大訴求，缺一不可」。
香港眾志秘書長黃之鋒下午2時許於崇光百貨外接受傳媒訪問。他說，早前已有多間媒體邀請訪問，今日他會在港島一帶活動，又說「作為港島人，出現在港島很正常」，港人應有在街上叫口號的權利。他認為，特首林鄭月娥不應躲藏在「黑警」背後，要承認自己不能作決定，令港人焦點可對準習近平。
台灣遊客V小姐來港觀光，她表示希望親身了解「反送中」運動，今午到銅鑼灣一帶觀察，於崇光百貨外看到兩名全副裝備的黑衣示威者，即上前與他們拍照以示支持。
V小姐說，昨日（30日）到訪黃大仙及荃灣，看貼在街上的示威標語，其間與港人聊天。她表示，市民聽到她說普通話表現較敏感，但知道她來自台灣後變得友善，並談及近日香港發生的事。她說，內地承諾給予香港一國兩制，但發展至今已變樣，憂慮台灣將來也會如此，故親身來香港見證。
逃犯條例‧831 相關報道：
逃犯條例 相關報道：
李柱銘：動用《緊急法》違憲害死特區 田北俊：林鄭辭職可減示威人數
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 銅鑼灣 編輯推介