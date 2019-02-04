【逃犯條例．831九龍】警旺角警署舉藍旗黑旗　向尖沙嘴方向推進 (01:45)

【01:39】港鐵表示，工程人員正詳細檢查維修車站損毁情況，同時警方亦要到各受到破壞的車站蒐證，暫時未知有關車站早上能否重開。

【01:26】防暴警沿彌敦道向尖沙嘴方向推進，示威者退到彌敦道較遠位置。界限街與彌敦道交界司機全響號，街坊在行人路上向警察大罵「黑社會」、「死黑警」。

【01:24】數十名市民在港鐵坑口站外聚集，小部分人一度進入站內試圖破壞閘機等設施。有人在車站出口鐵閘噴上「光復香港 時代革命」。

【01:23】防暴警由旺角警署出來，在街上佈防及舉藍旗。另外大批速龍小隊及防暴警趕至增援。

【01:03】太子站多人受傷事故消防處共出動7輛救護車，10名傷者中6人危急（紅）、2人次緊急（黃）、2人輕傷（綠）。

【01:03】有市民站在警署門口叫警察開槍射他。

【01:00】示威者向旺角警署投擲雜物及油漆彈，警員舉橙旗警告，隨後開槍發射布袋彈。

【00:49】有市民在警署外高舉十字架。

【00:39】旺角警署警員廣播要求正在採訪的記者沿行人路離開，表示會採取武力驅散集結者。

【00:30】旺角警署警員再舉藍旗。

【00:26】有人擲玻璃樽，跌在旺角警署防暴警的腳前。

【00:18】警方表示，有示威者在旺角警署外聚集，旺角警署報案室服務暫停，警方呼籲在場示威者立即離開，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

警方又表示，有激進暴力示威者在港鐵旺角站衝擊客戶服務中心及毁壞售票機。示威者亦在港鐵太子站內襲擊市民，毁壞站內設施。警方接報進入港鐵範圍制止暴力行為及拘捕違法者，呼籲在場市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

【9月1日00:05】大批市民和示威者集結在旺角警署附近，警方一度舉藍旗警告，要求涉非法集結的市民離開，否則使用武力。

【8月31日23:59】警方在黃大仙拘捕示威者。

晚上有示威者在觀塘道以雜物堵路，防暴警其後出現佈防，示威者散去。警方一度在觀塘泳池一帶截查市民，又在港鐵觀塘站搜捕示威者。兩名操內地口音男子因拍攝問題與在場市民爭執，其中一名紅衣男子曾拍打一名市民手機，以及有線新聞的攝影機，其後被警方帶走。

市民陳先生在觀塘收工後，打算坐港鐵回港島家，入閘時見顯示屏顯示仍有車，惟到月台候車時被警員驅逐，指港鐵已停駛。他返回入閘機前又被截停搜身及背包，約5分鐘後放行。他批評「差人粗聲粗氣唔禮貌」，對被搜身感無奈，「已經好聽話都要粗暴對待，坐車啫」。他其後說，看到另一市民趕着上班，到港鐵站知道列車停駛後以手機通知上司，但被警員喝止。

另外，一名自稱義務救護員的簡姓男子因涉嫌藏有攻擊性武器在觀塘站被捕，他被搜出三把剪刀、反光衣和生理鹽水。觀塘站入閘機旁一玻璃及數部閉路電視被破壞。

【23:56】港鐵太子站外，有示威者以激光筆照射警員，警方廣播要求停子使用任何「雷射裝置」，並要求在旺角警署外集結的市民離開，防暴警在街市截查大批市民。

【23:50】港鐵表示，鑑於觀塘線及荃灣線有多個車站受破壞及滋擾，為安全起見，觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線及將軍澳線列車服務暫停。

【23:47】警員開始撤出太子站。

【23:31】黃大仙龍翔道的「快閃」示威者知道港鐵觀塘線及荃灣線暫停服務後，四散不同方向。有示威者走到黃大仙上邨，他們表示，港鐵暫停服務尤如「斷命脈」，現在示威者人數太少，未能有後續行動，很大可能會步行回家。

【23:17】大批防暴警進入觀塘港鐵站清場。

【23:14】港鐵表示，因應觀塘線和荃灣線沿線多區的突發情況，多個車站更受到不同程度的破壞，觀塘線和荃灣線列車服務現時暫停。

【23:10】黃大仙有示威者在龍翔道快閃設路障。

太子站月台的警員稱「成個站封」，驅趕月台上的記者離開。

【23:08】警方在太子站內喝令大批市民蹲下，逐一搜查，並拘捕多人。

旺角再有防暴警衝入港鐵站。

【23:00】速龍小隊抵達太子站，在站內揮棍制服拘捕最少一男一女，又向一列剛抵達開門的列車噴胡椒噴劑，並登上列車以警棍打人，部分被打市民並無任何裝備，有市民跪地求饒，有人相擁痛哭。

【22:59】港鐵表示，因太子站內突發情況，車站正在進行疏散，荃灣線來回方向列車現時不停太子站；觀塘線列車只維持調景嶺站至石硤尾站，8分鐘一班車。

【22:50】太子站有示威者與乘客爭執，有人在列車車廂噴射滅火筒。旺角的防暴警表示要前往太子增援，一隊速龍小隊登上往太子列車。

港鐵表示，因旺角站控制室一度被示威者破壞，玻璃窗亦被打爛，站員為被迫退至另一房間，必須報警求助。

【22:40】大批防暴警衝入旺角，並一度舉藍旗。港鐵表示，因應旺角站內的突發情況，荃灣線及觀塘線來回方向列車不停旺角站。

港鐵觀塘站D出口落半閘，有在場人士嘗試頂着鐵閘讓其他人出入。

【22:33】大批防暴警在彌敦道展開驅散行動，施放催淚彈，大叫「不是參與非法集會的人立即離開」。

【22:30】數十名防暴警由觀塘警署出來，佈防向觀塘道前進。逾百示威者隨即向港鐵站方向離開，部分人以激光筆照射警員。

【22:27】旺角彌敦道示威者開始走進港鐵站，有示威者用滅火筒投擲向控制室玻璃，又有人向噴黑閉路電視鏡頭，更有人在回收室縱火。

【22:26】觀塘道示威者封鎖所有行車線。

【22:20】觀塘道有示威者開始堵路，明言因該處位置接近觀塘警署，因此會是「快閃行動」。

【22:19】旺角有示威者大叫：「快閃啊！封完好行啦！」又大叫「黃大仙、觀塘、沙田」。

【22:10】大批示威者轉到旺角。有示威者在旺角雅蘭中心對出彌敦道，以石塊、路牌、垃圾桶等堵路。

【22:00】尖沙嘴防暴警察收隊期間，站在彌敦道行人路的市民一直叫口號「光復香港，時代革命」；又對着警察大叫「黑社會」、「黑警」、「強姦犯」。

【21:59】尖沙嘴示威者已全散去，防暴警察亦已完成推進行動。

【21:54】港鐵表示，因應佐敦站外的突發情況，荃灣線來回方向列車現時不停佐敦站。本報記者現場所見，佐敦站出口已關閘。

【21:49】防暴警察邊舉藍旗警告示威者正參與非法集會，邊沿彌敦道推進到SOGO。

【21:40】防暴警察在海防道設防線。警方稱尖沙嘴警署報案室已暫停服務。

【21:33】大批防暴警察及速龍小隊沿栢麗大道快速推進，亦有一批警員轉入海防道。

佐敦柯士甸道與彌敦道交界有大量警車，大批警察衝落車跑向尖沙嘴方向。

【21:13】警方在尖沙嘴警署外栢麗大道施放催淚煙。

太空館外示威者轉入廣東道，並用普通話高叫「光復香港、時代革命」及「平反六四、結束一黨專政」。

【21:07】尖沙嘴示威者呼籲其他人往廣東道。

【21:04】彌敦道示威者抵達梳士巴利道，有人向太空館照射激光，亦有示威者嘗試破壞太空館外閉路電視。

【21:00】示威者已完全佔據彌敦道，並行往海旁方向。尖沙嘴站外有人破壞閉路電視。

【20:53】示威者在重慶大廈外設路障。

【20:43】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣831遊行，又於昨日（30日）大舉拘捕3名立法會議員及黃之鋒、周庭等政治人物。今晚約8時半，數十名市民在尖沙嘴海旁手持電話，亮着電筒高喊「香港人，加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

港鐵尖沙嘴站外亦有示威者聚集及亮燈，示威者已站出彌敦道及開始堵路。

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