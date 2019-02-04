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【逃犯條例．831】政府強烈譴責暴力示威　稱「將繼續維護法治」 (01:30)

【01:30】政府新聞處表示，截至凌晨約1時，消防處共就港鐵太子站多人受傷事故出動7輛救護車，10名傷者中6人危急（紅）、2人次緊急（黃）、2人輕傷（綠）。

【9月1日01:07】截至周六（8月31日）晚上11時，共有5男2女送院治理，年齡介乎16至50歲，其中2人已經出院；另外5人情況穩定，分別留在東區、瑪麗和律敦治醫院。

【8月31日23:45】今日（31日）是人大「831決定」5周年，警方禁止民陣在港島舉行遊行及集會，但大批市民仍在港九多區示威。政府晚上11時許發稿「回應暴力示威活動」，嚴厲譴責激進示威者違法及暴力行為，強調警方必定嚴正追究，政府亦會「繼續維護法治」。

政府發言人表示，示威者在港九多處進行未經批准的集結和遊行示威，廣泛堵塞主要道路，令港島區交通接近癱瘓，影響緊急服務及市民日常生活；又稱示威者在政府總部、立法會大樓及警察總部等擲汽酒彈，和以「腐蝕性液體」及磚頭襲警，並在多處縱火和破壞港鐵站設施，嚴重擾亂社會安寧和對在場警員和市民人身安全構成極大威脅。

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