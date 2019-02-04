【逃犯條例．831九龍】警太子站闖列車噴胡椒棍毆市民　港鐵5線列車暫停 (23:59)

【23:56】港鐵太子站外，有示威者以激光筆照射警員，警方廣播要求停子使用任何「雷射裝置」，並要求在旺角警署外集結的市民離開，防暴警在街市截查大批市民。

【23:50】港鐵表示，鑑於觀塘線及荃灣線有多個車站受破壞及滋擾，為安全起見，觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線及將軍澳線列車服務暫停。

【23:47】警員開始撤出太子站。

【23:31】黃大仙龍翔道的「快閃」示威者知道港鐵觀塘線及荃灣線暫停服務後，四散不同方向。有示威者走到黃大仙上邨，他們表示，港鐵暫停服務尤如「斷命脈」，現在示威者人數太少，未能有後續行動，很大可能會步行回家。

【23:17】大批防暴警進入觀塘港鐵站清場。

【23:14】港鐵表示，因應觀塘線和荃灣線沿線多區的突發情況，多個車站更受到不同程度的破壞，觀塘線和荃灣線列車服務現時暫停。

【23:10】黃大仙有示威者在龍翔道快閃設路障。

太子站月台的警員稱「成個站封」，驅趕月台上的記者離開。

【23:08】警方在太子站內喝令大批市民蹲下，逐一搜查，並拘捕多人。

旺角再有防暴警衝入港鐵站。

【23:00】速龍小隊抵達太子站，在站內揮棍制服拘捕最少一男一女，又向一列剛抵達開門的列車噴胡椒噴劑，並登上列車以警棍打人，部分被打市民並無任何裝備，有市民跪地求饒，有人相擁痛哭。

【22:59】港鐵表示，因太子站內突發情況，車站正在進行疏散，荃灣線來回方向列車現時不停太子站；觀塘線列車只維持調景嶺站至石硤尾站，8分鐘一班車。

【22:50】太子站有示威者與乘客爭執，有人在列車車廂噴射滅火筒。旺角的防暴警表示要前往太子增援，一隊速龍小隊登上往太子列車。

港鐵表示，因旺角站控制室一度被示威者破壞，玻璃窗亦被打爛，站員為被迫退至另一房間，必須報警求助。

【22:40】大批防暴警衝入旺角，並一度舉藍旗。港鐵表示，因應旺角站內的突發情況，荃灣線及觀塘線來回方向列車不停旺角站。

港鐵觀塘站D出口落半閘，有在場人士嘗試頂着鐵閘讓其他人出入。

【22:33】大批防暴警在彌敦道展開驅散行動，施放催淚彈，大叫「不是參與非法集會的人立即離開」。

【22:30】數十名防暴警由觀塘警署出來，佈防向觀塘道前進。逾百示威者隨即向港鐵站方向離開，部分人以激光筆照射警員。

【22:27】旺角彌敦道示威者開始走進港鐵站，有示威者用滅火筒投擲向控制室玻璃，又有人向噴黑閉路電視鏡頭，更有人在回收室縱火。

【22:26】觀塘道示威者封鎖所有行車線。

【22:20】觀塘道有示威者開始堵路，明言因該處位置接近觀塘警署，因此會是「快閃行動」。

【22:19】旺角有示威者大叫：「快閃啊！封完好行啦！」又大叫「黃大仙、觀塘、沙田」。

【22:10】大批示威者轉到旺角。有示威者在旺角雅蘭中心對出彌敦道，以石塊、路牌、垃圾桶等堵路。

【22:00】尖沙嘴防暴警察收隊期間，站在彌敦道行人路的市民一直叫口號「光復香港，時代革命」；又對着警察大叫「黑社會」、「黑警」、「強姦犯」。

【21:59】尖沙嘴示威者已全散去，防暴警察亦已完成推進行動。

【21:54】港鐵表示，因應佐敦站外的突發情況，荃灣線來回方向列車現時不停佐敦站。本報記者現場所見，佐敦站出口已關閘。

【21:49】防暴警察邊舉藍旗警告示威者正參與非法集會，邊沿彌敦道推進到SOGO。

【21:40】防暴警察在海防道設防線。警方稱尖沙嘴警署報案室已暫停服務。

【21:33】大批防暴警察及速龍小隊沿栢麗大道快速推進，亦有一批警員轉入海防道。

佐敦柯士甸道與彌敦道交界有大量警車，大批警察衝落車跑向尖沙嘴方向。

【21:13】警方在尖沙嘴警署外栢麗大道施放催淚煙。

太空館外示威者轉入廣東道，並用普通話高叫「光復香港、時代革命」及「平反六四、結束一黨專政」。

【21:07】尖沙嘴示威者呼籲其他人往廣東道。

【21:04】彌敦道示威者抵達梳士巴利道，有人向太空館照射激光，亦有示威者嘗試破壞太空館外閉路電視。

【21:00】示威者已完全佔據彌敦道，並行往海旁方向。尖沙嘴站外有人破壞閉路電視。

【20:53】示威者在重慶大廈外設路障。

【20:43】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣831遊行，又於昨日（30日）大舉拘捕3名立法會議員及黃之鋒、周庭等政治人物。今晚約8時半，數十名市民在尖沙嘴海旁手持電話，亮着電筒高喊「香港人，加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

港鐵尖沙嘴站外亦有示威者聚集及亮燈，示威者已站出彌敦道及開始堵路。

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