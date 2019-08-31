【逃犯條例】警方水炮車首射顏色水柱　顏料脫色或需幾天 (20:22)

警方今日（31日）繼續出動水炮車驅散示威者，並於金鐘夏慤道一帶首次發射顏色水柱。據警方早前稱，該些顏色水為「食用顏料」，對人體無害，可協助警方辨識某人當時是否在示威現場。有監警會成員向本報表示，沾上該些顏料並不容易清洗，就算「大力用番梘洗擦，多次洗刷」，也有機會要幾天才能脫色。
警方今日多次以水炮車向示威者噴射藍色水柱，街道和橋墩等建築物即時染成藍色。據警方早前在社交平台發布的片段，俗稱顏色水的「食用顏料」可以加在水中，亦可加在催淚水劑中。若在示威現場沾上顏色水，顏料就有機會殘留在衣服及身體表面。
據警方稱，不少海外執法機構，也有購買這種顏料，使用顏色水亦有嚴格規定，警方會視乎環境及情况，選擇使用不同裝備。顏色水亦可在流動高壓液噴裝置或背負手泵式催淚水劑噴射器發射出來。至於會否噴到現場無參與示威的其他市民，片段中警方則未有交代。
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