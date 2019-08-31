【逃犯條例】連登網民眾籌20萬製作　香港民主女神像中大展出 (19:18)

連登討論區一群網民早前眾籌20萬元，製作4米高的「香港民主女神像」，相關團隊今日（31日）把女神像放在香港中文大學的文化廣場，公開展出。中大學生會會長蘇浚鋒接受查詢時表示，今日有連登網民與學生會接觸，預計會將女神像在文化廣場暫放至下周。
「香港民主女神像」戴有頭盔、眼罩和防毒面具，右手持雨傘，左手持「光復香港 時代革命」的旗幟，發起的團隊表示，這象徵港人在反修訂《逃犯條例》運動，面對槍林彈雨，仍堅持發聲的「勇武精神」。團隊指出，香港民主女神像會暫時放置於中文大學，未來去向及安排將有待公布。
蘇浚鋒表示，製作人正尋找長期放置女神像的地方，預計會把女神像暫放在中大文化廣場至下周，惟學生會沒有位置永久放置女神像。他指出，文化廣場由中大學生會管理，理論上不用通知校方，今日曾有保安員到場查問，但沒阻止。
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