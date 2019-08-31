【逃犯條例】連登網民眾籌20萬製作　香港民主女神像中大展出 (19:18)

「香港民主女神像」戴有頭盔、眼罩和防毒面具，右手持雨傘，左手持「光復香港 時代革命」的旗幟，發起的團隊表示，這象徵港人在反修訂《逃犯條例》運動，面對槍林彈雨，仍堅持發聲的「勇武精神」。團隊指出，香港民主女神像會暫時放置於中文大學，未來去向及安排將有待公布。

蘇浚鋒表示，製作人正尋找長期放置女神像的地方，預計會把女神像暫放在中大文化廣場至下周，惟學生會沒有位置永久放置女神像。他指出，文化廣場由中大學生會管理，理論上不用通知校方，今日曾有保安員到場查問，但沒阻止。

逃犯條例 相關報道：

區諾軒譚文豪准保釋 譚：政治檢控變常態

涉深水埗警署外聚集 3童被判暫住兒童及青少年院

涉機場推撞警致對方拔槍 區議員助理被控暴動准保釋

深水埗警署外聚集被控暴動 3人留醫缺席聆訊

連登討論區一度斷線 稱遭大型DDoS攻擊

李柱銘：動用《緊急法》違憲害死特區 田北俊：林鄭辭職可減示威人數