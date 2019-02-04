【逃犯條例．831】政府稱按人大決定推動政制發展　貿然重啟政改恐更分化 (19:25)

民陣原定今日（31日）舉行的8．31集會及遊行因被警方反對而取消，但港島多處今日仍有不少示威抗議。政府晚上發稿回應政制發展事宜，提到上屆政府未能在立法會通過政改方案（831方案），過程中反而引起社會嚴重撕裂，政府將會審時度勢，按《基本法》及人大常委會的解釋和決定，推動政制發展。
政府發言人稱，「一人一票」普選特首及立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標；要成功落實普選特首，須立法會全體議員三分之二多數通過、行政長官同意，以及全國人大常委會批准。發言人表示，上屆政府用20個月處理有關議題，遺憾相關方案未獲全體議員三分之二多數通過而遭到否決，「過程中反而引起社會嚴重撕裂」。
發言人續指出，政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事；社會需在法理基礎上，在平和、互信的氛圍下，以務實態度討論，「貿然重啟政改，將會導致社會更加分化，是不負責任的做法」。政府稱會審時度勢，按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定，推動政制發展。
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