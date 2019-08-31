【逃犯條例】《環時》社評：路透社假新聞搞輿論戰　 煽動示威者對抗中央 (17:42)

相關報道：路透：中央拒特首「撤回」建議 下令勿屈服

《環球時報》社評指出，據該報了解，路透社的報道「完全是一個假新聞」，是精心構置了一個陷阱，利用如8月7日在深圳召開的香港局勢座談會，將假新聞與該個真座談會編織在一起，移花接木，編出似是而非的消息。

社評又指出，這是一次無恥的輿論戰，批評路透社承認它沒有看到特首這份報告，把這則爆炸性消息建立在三個不具名消息來源上。「如此重大的事情，路透社用這種方法拋出消息，搞出三個不具名信源，讓人聯想到香港街頭每每出現的『蒙面施暴』。」

社評稱，路透社此時編造中央拒絕港府向示威者妥協的假新聞，是要煽動激進示威者更明確地對抗中央，推動香港當前的騷亂在政治指向上進一步升級，給香港事態加注新的破壞性能量。

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