港聞

【逃犯條例】《環時》社評：路透社假新聞搞輿論戰　 煽動示威者對抗中央 (17:42)

路透社昨日（30日）報道稱，特首林鄭月娥早前曾向北京交報告，審視民間要求撤回修訂《逃犯條例》等五大訴求，全遭中央政府否決。內地官媒《環球時報》今日（31日）發表題為<路透社用假新聞搞輿論戰，這是恥辱>的社評，批評路透社「編造假新聞」，是要「煽動激進示威者更明確地對抗中央」。

相關報道：路透：中央拒特首「撤回」建議 下令勿屈服

《環球時報》社評指出，據該報了解，路透社的報道「完全是一個假新聞」，是精心構置了一個陷阱，利用如8月7日在深圳召開的香港局勢座談會，將假新聞與該個真座談會編織在一起，移花接木，編出似是而非的消息。

社評又指出，這是一次無恥的輿論戰，批評路透社承認它沒有看到特首這份報告，把這則爆炸性消息建立在三個不具名消息來源上。「如此重大的事情，路透社用這種方法拋出消息，搞出三個不具名信源，讓人聯想到香港街頭每每出現的『蒙面施暴』。」

社評稱，路透社此時編造中央拒絕港府向示威者妥協的假新聞，是要煽動激進示威者更明確地對抗中央，推動香港當前的騷亂在政治指向上進一步升級，給香港事態加注新的破壞性能量。

逃犯條例 相關報道：

救港聯盟「拯救學子」集會　抗議教協煽動學生罷課遊行

涉深水埗警署外聚集　3童被判暫住兒童及青少年院

民主派譴責警濫捕3議員　鄭松泰地區辦被破毁　區諾軒一度被阻尋律師

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 環球時報 路透社 編輯推介

上 / 下一篇新聞