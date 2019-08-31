港聞

【逃犯條例】涉深水埗警署外聚集　3童被判暫住兒童及青少年院 (16:16)

反修訂《逃犯條例》示威不斷，多個晚上有示威者在深水埗警署外聚集，周四（29日）晚有示威者在警署外指罵警員及以激光筆照射警署，14男4女被捕，包括一名15歲男童、一名15歲女童及一名13歲女童。警方提出申請保護令，3人今日（31日）被判於屯門兒童及青少年院暫住，並將案件押後至9月27日，以獲取社署報告。3人父母和家人都有到庭旁聽。

案情指出，周四晚10時許，約70名示威者在深水埗警署外聚集，以「雷射筆」射向警署，有5名示威者向警署投擲磚塊。警方於11時20分呼籲示威者離開，曾九度出示藍旗警告，惟示威者仍然逗留，警方於11時43分派出4個小隊清場，警員自行判斷下截查並拘捕涉事3名男童及女童。

13歲女童被捕時被搜出激光筆和口罩。辯方稱女童被捕時沒有受傷，相信是冷靜下被捕，而女童校內沒有操行問題，亦有擔任領袖角色。辯方提出宵禁令，又指其父已退休，相信有時間照顧女童。

15歲女童被捕時，警員在其背包搜到呼吸器、激光筆、面罩、繃帶、紗布、保護裝置及令肌肉痠痛減少的噴霧。女童稱她當時並非參與示威，事發時於警署旁的巴士站等車，她只見過一次藍旗警示，不知道當時有人投擲磚塊，袋內搜到的呼吸器是每逢外出都會攜帶，因不知警方何時施放催淚彈。辯方曾提出宵禁令。

另一名15歲男童被捕時戴黑色口罩，身穿黑衣。男童稱當日與同學參與深水埗地鐵站外的放映會，觀看烏克蘭示威紀錄片，裁判官多次追問放映會情況和紀錄片影像，辯方亦強調其父知悉男童參與放映會。男童住在警署附近，回家時被捕。裁判官質疑男童為何不繞路回家，或不在網上平台觀看紀錄片，又指案件有太多巧合。裁判官令警方檢取男童手機電話，以證實男童所言是否真實，並調查是否有證據作刑事檢控。

裁判官判處3人於屯門兒童及青少年院暫住，他指事發時有人投擲磚塊及使用武力，示威者四散逃跑，對他們而言是危險，惟3人無能力判斷危險與否，而父母事前不知道3人有參與，認為父母沒有能力監管3人。

逃犯條例‧831 相關報道：

831西環、中聯辦情況

831宗教集會情況

831銅鑼灣情況

警早上發短訊料下午港島或有混亂　籲市民注意安全

港鐵：下午1時半起西營盤站關閉

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 深水埗警署 激光筆 編輯推介

上 / 下一篇新聞