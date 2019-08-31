【逃犯條例】涉深水埗警署外聚集　3童被判暫住兒童及青少年院 (16:16)

案情指出，周四晚10時許，約70名示威者在深水埗警署外聚集，以「雷射筆」射向警署，有5名示威者向警署投擲磚塊。警方於11時20分呼籲示威者離開，曾九度出示藍旗警告，惟示威者仍然逗留，警方於11時43分派出4個小隊清場，警員自行判斷下截查並拘捕涉事3名男童及女童。

13歲女童被捕時被搜出激光筆和口罩。辯方稱女童被捕時沒有受傷，相信是冷靜下被捕，而女童校內沒有操行問題，亦有擔任領袖角色。辯方提出宵禁令，又指其父已退休，相信有時間照顧女童。

15歲女童被捕時，警員在其背包搜到呼吸器、激光筆、面罩、繃帶、紗布、保護裝置及令肌肉痠痛減少的噴霧。女童稱她當時並非參與示威，事發時於警署旁的巴士站等車，她只見過一次藍旗警示，不知道當時有人投擲磚塊，袋內搜到的呼吸器是每逢外出都會攜帶，因不知警方何時施放催淚彈。辯方曾提出宵禁令。

另一名15歲男童被捕時戴黑色口罩，身穿黑衣。男童稱當日與同學參與深水埗地鐵站外的放映會，觀看烏克蘭示威紀錄片，裁判官多次追問放映會情況和紀錄片影像，辯方亦強調其父知悉男童參與放映會。男童住在警署附近，回家時被捕。裁判官質疑男童為何不繞路回家，或不在網上平台觀看紀錄片，又指案件有太多巧合。裁判官令警方檢取男童手機電話，以證實男童所言是否真實，並調查是否有證據作刑事檢控。

裁判官判處3人於屯門兒童及青少年院暫住，他指事發時有人投擲磚塊及使用武力，示威者四散逃跑，對他們而言是危險，惟3人無能力判斷危險與否，而父母事前不知道3人有參與，認為父母沒有能力監管3人。

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