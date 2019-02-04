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【逃犯條例】民主派譴責警濫捕3議員　鄭松泰地區辦被破毁　區諾軒一度被阻尋律師 (14:39)

警方在8．31前夕，昨（30日）拘捕多名政治人物，包括民主派立法會議員鄭松泰、區諾軒和譚文豪。至今早，鄭松泰位於青衣的地區辦事處被破壞；區諾軒議員辦事處職員則在區諾軒的facebook表示，區諾軒一度遭警方阻止聯絡律師。24名民主派立法會議員聯署，譴責警方一日內濫捕3名立法會議員。

熱血公民今早近10時在fb表示，鄭松泰仍被扣查；其在青衣長亨的地區辦事處遭破壞，橫額被扯下，門口玻璃被石擊穿。熱血公民其後發表聱明，批評行兇者「用心可惡」，嚴正警告歹徒「天道無私，不論行險作惡，還是濫權包庇，都必將受到制裁」。

區諾軒議員辦事處人員今早在fb表示，區諾軒正被扣留在秀茂坪警署，昨晚已完成「簿仔落口供」程序，相信今早會開始視像錄口供。帖文指出，區諾軒昨晚在寓所樓下被捕時，警方禁止他通知律師，並隨即向他出示搜查令，到其寓所搜查，「整個被捕及搜查過程，區諾軒均被剝奪法律權利」。

至於譚文豪的fb今日（31日）凌晨2時45分更新，表示譚文豪被扣在荃灣警署，已與律師見面，他或須被拘留滿48小時。該fb至今未有再更新。

24名民主派立法會議員聯署，強烈譴責警方濫捕，質疑警方目的是進一步製造白色恐怖，意圖阻嚇港人上街抗爭。他們要求警方停止濫捕，並提醒政府不可「將香港脫離文明社會的軌迹」。聯署聲明於今日凌晨發出，聯署人包括已被捕的譚文豪和區諾軒，鄭松泰則沒有參與。

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