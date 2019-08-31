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【逃犯條例】區諾軒譚文豪准保釋　譚：政治檢控變常態 (16:10)

【16:10】警方昨日（30日）先後拘捕3名立法會議員，包括公民黨譚文豪、議會陣線區諾軒和熱血公民鄭松泰。譚文豪昨晚深夜被捕，警方指他涉7月7日凌晨「阻差辦公」。他被拘留十多小時，今午完成保釋程序，他認為昨日多名政治人物被捕是有政治計算，政治目的是為了今日（31日）。他批評，政治檢控已變為常態，他形容自己是溫和人士，政府都不能接受，他會堅持五大訴求。

他在公民黨黨魁楊岳橋和主席梁家傑陪同下，在荃灣警署外見記者。他指出，昨日是在住所樓下被拘捕，警方沒有搜屋，他在被捕的過程中沒有受到任何不合理對待。他強調任何人都應受到公平對待。

被問到案發當日的詳情，他稱現時不知警方會否落案起訴，不方便透露詳情，他到前線是不希望有衝突發生，或任何人受傷。

至於未來會否再到示威現場，譚文豪稱，現時有擔保在身，不排除會再在前線出現，又說立法會議員有其身分、在不同位置。他會在10月初續保。

區諾軒預計亦快將完成保釋程序；昨日最早被捕的鄭松泰暫時未獲釋。

【15:43】立法會議員譚文豪已完成所有程序及保釋手續，快將離開警署。

【15:20】立法會議員區諾軒暫獲准保釋，將於今午4時30分於秀茂坪警署外會見傳媒。

【14:40】警方在8．31前夕，昨（30日）拘捕多名政治人物，包括民主派立法會議員鄭松泰、區諾軒和譚文豪。至今早，鄭松泰位於青衣的地區辦事處被破壞；區諾軒議員辦事處職員則在區諾軒的facebook表示，區諾軒一度遭警方阻止聯絡律師。24名民主派立法會議員聯署，譴責警方一日內濫捕3名立法會議員。

熱血公民今早近10時在fb表示，鄭松泰仍被扣查；其在青衣長亨的地區辦事處遭破壞，橫額被扯下，門口玻璃被石擊穿。熱血公民其後發表聱明，批評行兇者「用心可惡」，嚴正警告歹徒「天道無私，不論行險作惡，還是濫權包庇，都必將受到制裁」。

區諾軒議員辦事處人員今早在fb表示，區諾軒正被扣留在秀茂坪警署，昨晚已完成「簿仔落口供」程序，相信今早會開始視像錄口供。帖文指出，區諾軒昨晚在寓所樓下被捕時，警方禁止他通知律師，並隨即向他出示搜查令，到其寓所搜查，「整個被捕及搜查過程，區諾軒均被剝奪法律權利」。

至於譚文豪的fb今日（31日）凌晨2時45分更新，表示譚文豪被扣在荃灣警署，已與律師見面，他或須被拘留滿48小時。該fb至今未有再更新。

24名民主派立法會議員聯署，強烈譴責警方濫捕，質疑警方目的是進一步製造白色恐怖，意圖阻嚇港人上街抗爭。他們要求警方停止濫捕，並提醒政府不可「將香港脫離文明社會的軌迹」。聯署聲明於今日凌晨發出，聯署人包括已被捕的譚文豪和區諾軒，鄭松泰則沒有參與。

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