【逃犯條例．831銅鑼灣．短片】消息：警維園開兩槍實彈　維園地面遺彈殼 (23:46)

【23:46】消息指出，警方在維園開兩槍實彈。

在港鐵杏花邨站，有職員稱所有港島線列車只駛往柴洌，無列車往堅尼地城方向。

【23:04】維園內地面留有一枚實彈彈殼及數枚胡椒球彈。實彈彈殼底部印有「SPEED 9mm LUGER」。

【22:51】防暴警察再次到達銅鑼灣SOGO外。

【22:42】「守護孩子」成員陳伯表示，在怡和街圓形天橋附近被警察推跌的黃伯現年82歲。陳伯憶述，事發時防暴警正沿軒尼詩道推進，拘捕多名年輕人。他和黃伯二人於是上前詢問被捕者姓名，惟黃伯遭防暴警推倒，陳伯亦被推後幾步。

陳伯憤然稱，警方不單沒有伸出援手，更出言不遜「你咪死囉！喺到訓啦！攤到天光啦！」最後黃伯被送上救護車離開。

【22:25】軒尼詩道恢復行車。

有市民在銅鑼灣怡和街圓形天橋附近，目擊「守護孩子」成員黃伯被警察推跌，照片顯示他一度倒臥在警察小巴前面。

【22:07】在天后站外的警察清好路障，登上警車準備離開。

【22:02】停在軒尼詩道的大批警車，在防暴警登後陸續撤走。

【21:55】北角有警員持咪對同袍表示，留意右手面的「暴民」，又對市民說，為免市民受傷，呼籲回家，「返屋企睇電視都得」。

【21:46】港鐵在手機程式公布，上環、中環、灣仔和香港站部分出入口暫時關閉。

【21:41】警方北角防線推前至琉璃街電車站，大批示威者走進天后站。

【21:30】港鐵表示，因應天后至西營盤一帶的情況，該區的港鐵站或會隨時關閉而未能預早通知。基於安全考慮，建議乘客盡量避免前往該區。

有示威者在維園外發現疑似臥底警員，立即衝前持傘與戴熒光臂環的黑衣人打鬥，疑似警員逃入維園。

北角有示威者表示，在現場討論了，設好兩邊路障後便會離開，明日再戰。

【21:25】警方懷疑又派「臥底」假扮示威者展開拘捕。有多名身穿黑衣黑褲面戴「豬嘴」、戴熒光臂環、沒有委任證在身的疑似便衣警，晚上9時許在銅鑼灣維園門外拘捕多名示威者，隨後疑似「臥底」在軍裝警護送下離去。

本報記者首先抵達現場，全身黑衣的疑似警員初時沒有察覺，當記者舉機拍攝後，他隨即以手遮掩鏡頭，更推撞記者。另有疑似警員更手持胡椒彈球槍。

隨後更多傳媒到場，追問疑似警員身分，但不獲回應。多名軍裝警馬上上前增援，在花槽外面重重包圍約10名記者，狀似把記者禁錮在一個密封地方內。

有女警解釋，警方正進行「特別行動」，故不能讓記者離開。當疑似警員上車離開後，警方才解封讓記者離開。

【21:10】防暴警在銅鑼灣高速推進，在怡和街佈防。有警員在皇室堡外拘捕一名男子。部分示威者走進維多利亞公園。

北角防暴警亦一直向前推進。

【21:05】英皇道多處有燃燒物，警方防線推前至英皇道及長康街交界。路上有街坊幫忙救火。

【21:00】消防員撲熄崇光百貨外被縱火的雜物。

【20:58】北角有示威者以手推車載着雜物縱火。

【20:55】北角英皇道警方舉黑旗，警方防線向前推進，示威者後退至英皇道和長康街交界。

【20:52】北角有示威者指示其他人一起轉入內街。

【20:46】有示威者在崇光百貨外焚燒雜物。

一批示威者已行到北角，停在英皇道及北角道交界。有人提醒示威者要上裝備、戴頭盔。

【20:45】警方表示，激進暴力示威者在灣仔及銅鑼灣四處縱火，危害在場人士和警務人員人身安全。警方再重申，會使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為。警方對示威者一切暴力行為，予以強烈譴責。

警方又提醒附近一帶市民留意情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【20:42】警方舉黑旗，除施放催淚煙，亦發射胡椒球彈及橡膠子彈，示威者一直向東退。水炮車開到希慎廣場外。怡和街仍有大批示威者與警方對峙。

【20:35】警員在銅鑼灣開槍及發射催淚煙。

一批示威者退向天后清風街，路上巴士有人亮手機燈以示支持，亦有私家車響按和響。

【20:33】有警員表示：「橡膠彈ready。」

【20:30】警方在希慎廣場外包圍一名女子，記者拍攝採訪期間遭警員以盾撞倒。

【20:27】怡和街電車站附近有人縱火，冒出黑煙。

【20:25】逗留銅鑼灣的大批示威者向東撤退。

【20:20】警方水炮車在灣仔噴射藍色水柱，大批示威者逃向銅鑼灣方向，速龍小隊從後追趕。軒尼詩道仍有大批示威者逗留。

【20:16】大批示威者在怡和街往東走向維園方向。

【20:05】有示威者在銅鑼灣地鐵站外稱：「你哋夠勇武就過灣仔救手足，唔係就要轉場過尖沙嘴分散警力。」大批示威者湧入銅鑼灣站，有示威者大叫：「灣仔推緊過嚟啦！」

【20:00】部分示威者沿怡和街走向高士威道。

【19:39】有示威者在行人路撬磚。

【19:18】有示威者拆毁崇光百貨的閉路電視。現場有人大叫「901機場見」。

【19:05】大批示威者包圍接駁路邊閉路電視的電柱，並剪斷電線。

【18:58】有示威者以激光筆照射在天上盤旋的直升機。

【18:53】銅鑼灣崇光百貨外有大批示威者聚集，佔據軒尼詩道。

【17:58】崇光百貨提早關門，並貼出「本店今日暫停營業」告示。

【17:38】銅鑼灣有一批人向金鐘方向走，有人稱要到政總支援，但同時又有一批人往東行。

【17:26】SOGO外軒尼詩道有人分發防護裝備。

另外，港鐵稱下午近5時，灣仔站2號月台一道幕門遭人用金屬硬物撞毀，然後將雜物拋入路軌範圍，港島線往堅尼地城站方向列車服務一度暫停。港鐵職員約於5時05分清理好路軌，但由於幕門仍有待維修，列車需以慢速駛經該路段。港鐵加派職員到場協助乘客，並譴責「有可能嚴重影響列車安全運作的惡意行為」。港鐵並已報警，警方到場調查。

【17:21】阮民安獻唱後，人潮走向軒尼詩道。

【17:17】E-kids成員、藝人阮民安在東角道發言，表示自己只是土生土長的香港人，又問「大家一齊打呢場仗，打落去好不好？」

他現正獻唱《開始戀愛》，不少市民揮動電話和應，東角度和駱克道交界擠塞。

【17:09】銅鑼灣軒尼斯道有人以噴漆在地面噴字。

【15:41】警方表示，今午約3時，示威者佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞。警方指出，示威者正參與未經批准的集結，屬違法行為，呼籲盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【15:35】有示威者發現蘭杜街有人從高處擲物，發出巨響，該袋爆開溢出啡色不知明物料。

【15:30】銅鑼灣遊行隊頭，已會合灣仔隊尾。

前立法會議員吳靄儀經過軒尼詩道，她說：「見到天氣好好，所以出來行吓，見到咁多人出嚟，覺得好開心啊！」

【15:28】銅鑼灣遊行示威者已到達灣仔修頓球場。

【15:21】來自美國的基督徒Keith來港10天。Keith在銅鑼灣鵝頸橋底背着十字架，聲援遊行示威者。他說，自己來港是為見證這場運動，又說自己一直為港人祈禱，希望大家內心平安。

【15:11】往金鐘的示威者呼籲在行人路的市民「一齊行！」

【15:04】有示威者於軒尼詩道崇光百貨外設路障。

【15:01】軒尼詩道有示威者大叫「去金鐘！」，示威者隨即起步。

【14:58】示威者於軒尼詩道阻擋巴士通過。

【14:50】原在東角道的示威者走出軒尼詩道。

【14:32】東角道開始下微雨，群眾撐傘繼續叫口號。

【14:28】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣8．31遊行，90後青年陳先生（化名）下午（31日）1時許身穿黑衣、戴上口罩，於銅鑼灣崇光百貨外派發反修例貼紙，吸引市民前去領取，不少人高叫「香港人加油」。下午2時許，東角道目測約有逾百人聚集，他們大叫「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」、「五大訴求，缺一不可」。

香港眾志秘書長黃之鋒下午2時許於崇光百貨外接受傳媒訪問。他說，早前已有多間媒體邀請訪問，今日他會在港島一帶活動，又說「作為港島人，出現在港島很正常」，港人應有在街上叫口號的權利。他認為，特首林鄭月娥不應躲藏在「黑警」背後，要承認自己不能作決定，令港人焦點可對準習近平。

台灣遊客V小姐來港觀光，她表示希望親身了解「反送中」運動，今午到銅鑼灣一帶觀察，於崇光百貨外看到兩名全副裝備的黑衣示威者，即上前與他們拍照以示支持。

V小姐說，昨日（30日）到訪黃大仙及荃灣，看貼在街上的示威標語，其間與港人聊天。她表示，市民聽到她說普通話表現較敏感，但知道她來自台灣後變得友善，並談及近日香港發生的事。她說，內地承諾給予香港一國兩制，但發展至今已變樣，憂慮台灣將來也會如此，故親身來香港見證。

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