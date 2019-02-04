【逃犯條例．831銅鑼灣】逾百市民東角道聚集　黃之鋒：港人應有上街叫口號權利 (14:28)

反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣8．31遊行，90後青年陳先生（化名）下午（31日）1時許身穿黑衣、戴上口罩，於銅鑼灣崇光百貨外派發反修例貼紙，吸引市民前去領取，不少人高叫「香港人加油」。下午2時許，東角道目測約有逾百人聚集，他們大叫「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」、「五大訴求，缺一不可」。
香港眾志秘書長黃之鋒下午2時許於崇光百貨外接受傳媒訪問。他說，早前已有多間媒體邀請訪問，今日他會在港島一帶活動，又說「作為港島人，出現在港島很正常」，港人應有在街上叫口號的權利。他認為，特首林鄭月娥不應躲藏在「黑警」背後，要承認自己不能作決定，令港人焦點可對準習近平。
台灣遊客V小姐來港觀光，她表示希望親身了解「反送中」運動，今午到銅鑼灣一帶觀察，於崇光百貨外看到兩名全副裝備的黑衣示威者，即上前與他們拍照以示支持。
V小姐說，昨日（30日）到訪黃大仙及荃灣，看貼在街上的示威標語，其間與港人聊天。她表示，市民聽到她說普通話表現較敏感，但知道她來自台灣後變得友善，並談及近日香港發生的事。她說，內地承諾給予香港一國兩制，但發展至今已變樣，憂慮台灣將來也會如此，故親身來香港見證。
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