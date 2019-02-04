【逃犯條例．831銅鑼灣】逾百市民東角道聚集　黃之鋒：港人應有上街叫口號權利 (14:28)

香港眾志秘書長黃之鋒下午2時許於崇光百貨外接受傳媒訪問。他說，早前已有多間媒體邀請訪問，今日他會在港島一帶活動，又說「作為港島人，出現在港島很正常」，港人應有在街上叫口號的權利。他認為，特首林鄭月娥不應躲藏在「黑警」背後，要承認自己不能作決定，令港人焦點可對準習近平。

台灣遊客V小姐來港觀光，她表示希望親身了解「反送中」運動，今午到銅鑼灣一帶觀察，於崇光百貨外看到兩名全副裝備的黑衣示威者，即上前與他們拍照以示支持。

V小姐說，昨日（30日）到訪黃大仙及荃灣，看貼在街上的示威標語，其間與港人聊天。她表示，市民聽到她說普通話表現較敏感，但知道她來自台灣後變得友善，並談及近日香港發生的事。她說，內地承諾給予香港一國兩制，但發展至今已變樣，憂慮台灣將來也會如此，故親身來香港見證。

逃犯條例‧831 相關報道：

警早上發短訊料下午港島或有混亂 籲市民注意安全

港鐵：下午1時半起西營盤站關閉

逃犯條例 相關報道：

李柱銘：動用《緊急法》違憲害死特區 田北俊：林鄭辭職可減示威人數

《人民日報》海外版：特區政府要敢用法律手段拘違法暴力者

爆眼女子曾收警來信籲助查 胞妹：憂姊被濫捕

民陣籲今晚點燭光開電筒 表達堅持五大訴求