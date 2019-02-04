【逃犯條例．831銅鑼灣】軒尼詩道示威者轉往金鐘　崇光百貨外設路障 (15:41)

【15:35】有示威者發現蘭杜街有人從高處擲物，發出巨響，該袋爆開溢出啡色不知明物料。

【15:30】銅鑼灣遊行隊頭，已會合灣仔隊尾。

前立法會議員吳靄儀經過軒尼詩道，她說：「見到天氣好好，所以出來行吓，見到咁多人出嚟，覺得好開心啊！」

【15:28】銅鑼灣遊行示威者已到達灣仔修頓球場。

【15:21】來自美國的基督徒Keith來港10天。Keith在銅鑼灣鵝頸橋底背着十字架，聲援遊行示威者。他說，自己來港是為見證這場運動，又說自己一直為港人祈禱，希望大家內心平安。

【15:11】往金鐘的示威者呼籲在行人路的市民「一齊行！」

【15:04】有示威者於軒尼詩道崇光百貨外設路障。

【15:01】軒尼詩道有示威者大叫「去金鐘！」，示威者隨即起步。

【14:58】示威者於軒尼詩道阻擋巴士通過。

【14:50】原在東角道的示威者走出軒尼詩道。

【14:32】東角道開始下微雨，群眾撐傘繼續叫口號。

【14:28】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣8．31遊行，90後青年陳先生（化名）下午（31日）1時許身穿黑衣、戴上口罩，於銅鑼灣崇光百貨外派發反修例貼紙，吸引市民前去領取，不少人高叫「香港人加油」。下午2時許，東角道目測約有逾百人聚集，他們大叫「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」、「五大訴求，缺一不可」。

香港眾志秘書長黃之鋒下午2時許於崇光百貨外接受傳媒訪問。他說，早前已有多間媒體邀請訪問，今日他會在港島一帶活動，又說「作為港島人，出現在港島很正常」，港人應有在街上叫口號的權利。他認為，特首林鄭月娥不應躲藏在「黑警」背後，要承認自己不能作決定，令港人焦點可對準習近平。

台灣遊客V小姐來港觀光，她表示希望親身了解「反送中」運動，今午到銅鑼灣一帶觀察，於崇光百貨外看到兩名全副裝備的黑衣示威者，即上前與他們拍照以示支持。

V小姐說，昨日（30日）到訪黃大仙及荃灣，看貼在街上的示威標語，其間與港人聊天。她表示，市民聽到她說普通話表現較敏感，但知道她來自台灣後變得友善，並談及近日香港發生的事。她說，內地承諾給予香港一國兩制，但發展至今已變樣，憂慮台灣將來也會如此，故親身來香港見證。

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