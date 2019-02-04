【逃犯條例．831宗教集會】遊行人士往警總　警舉黃旗 (14:36)

【14:25】部分遊行人士離開循道衛理香港堂、警察總部後，包括工黨李卓人一行人等抵達聖約翰教堂，並唱起「Sing hallelujah to the Lord」。有教徒到遮打花園說灣仔修頓內的群眾正前往禮賓府，「為禮賓府內的罪人祈禱」，表明不是遊行，呼籲現場有興趣的群眾可跟隊前往，有數以百計群眾隨即跟隊。
【14:03】參加者佔據駱克道馬路，有人叫大家祈禱。警舉黃旗，並指在場人士正參與非法集結。
【13:50】在循道衛理堂外的祈禱帶領人稱，現有25分鐘祈禱及唱詩，又稱下一站是警總，「無人帶你哋去，你哋自己用方法去。」有部分人離開教堂，往警總方向走。部分唱聖詩人士及後期佔據了教會對出一段莊士敦道。他們大叫「光復香港、時代革命」。
【13:30】天主教徒楊先生表示，他只是參與者，前往循道衛理堂祈禱，「咁啱有一大班人」，不擔心有法律問題。隊頭不久抵達循道衛理聯合教會香港堂。不少人沒有走近教堂門前，站在路旁有人稱，是基督徒不怕的，走過來祈禱，唱詩歌吧！現場有民眾在念主禱文，包括天主教及基督教版本。
【13:16】有手持崇基學院神學院旗幟人士表示，他要到循道衛理堂集會，說我們一齊去循道衛理教會祈禱。現場人士不斷鼓掌，部分人亦開始起步。他從莊士敦道離開球場，有少量人跟隨，但又有人大叫「唔好行住啊！」
【13:13】民主黨立法會議員林卓廷到達現場，稱希望警方不會動輒以武力驅趕，又說自己作為立法會議員，今天會監察警察。問及會否擔心被捕，他說不能低估可能性，但現時香港人已無退縮空間。他又稱，今天這個集會始終會完，參與者何時離開運動場，由他們決定。他說，自己也會離開，監察警方，履行議員職責。
修頓球場觀眾席現時已坐滿，有人開始站在球場上。
【12:50】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣831遊行，又於昨日（30日）大舉拘捕3名立法會議員及黃之鋒、周庭等政治人物。有人在網上發起今日（31日）號召10萬教徒「為香港罪人祈禱」大遊行，有參加者印製罷買單張派發，表示已有被捕的心理準備，「無用都必須企出來，如果無民主自由，生命仲有乜意義？」
今午約12時，修頓球場開始有人群聚集於看台，出席者以中老年人為主，現時共有至少千計人。遊行出發前，坐在看台的市民大叫「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」、「黑警還眼」、「Free Hong Kong, Democracy Now」等口號，打氣聲此起彼落。
有市民派發宣傳罷買的單張。其中一名派發者陸小姐稱，派發者在網上認識，有一群和理非也想為運動作貢獻，故湊了萬多元，印了幾萬張單張。她說：「風險一定有，任何層面也打壓。自由是底線，現時情况已無法接受。希望政府知，無論點打壓，我們也不會低頭。」
12時45分時，一度有一隊軍裝警進入修頓球場，現場民眾情緒激動，隨後警察離去。市民開始唱「Sing hallelujah to the lord」。
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