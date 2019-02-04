【逃犯條例．831中區】警方政總立法會外持續施催淚彈　水炮車向人群射藍色水柱 (18:22)

【18:22】防暴警在夏慤道橋上橋下佈防。
立法會外警方舉藍旗警告，政總外則舉橙旗，其後再舉黑旗。
【18:14】一批防暴警在夏慤道天橋上舉黑旗推進。示威者一條防線在天橋下方。
【18:12】防暴警察已推進至軍營外，即將抵示威者聚集的夏慤道。
【18:08】水炮車在政總外再發射水柱。
【18:05】中環干諾道中大批防暴警持長盾向金鐘方向推進。
【18:04】立法會示威區再舉橙旗。水炮車在夏慤道再發射藍色水柱。
【18:00】立法會示威區玻璃遭破壞。警方繼續在夏慤道施放催淚彈。
【17:56】警方在夏慤道再施放多發催淚彈，並舉起橙旗，警告會開槍。政總外示威者投擲多枚燃燒彈。
【17:51】夏慤道分兩邊戰線，水炮車發射藍色水柱，地面和天橋均染上藍色，記者在橋上距離約100米外，手部也中了顏料；另一邊示威者繼續投擲燃燒彈。
有示威者撞開了立法會水馬的大型鐵閘，警方再施放多枚催淚彈黑衫，有示威者檢起催淚彈拋向警方防線。
【17:50】水炮車再向人群射水柱。
【17:47】政總外水炮車向人群射水柱，持續約20秒。同一時間，夏慤道有示威者再擲燃燒彈。
【17:45】示威者持續在立法會外擲磚，有人用長棒企圖接開水馬的鐵閘，水馬後的防暴警已退入立法會內。
【17:42】水炮車開到政總外，於近軍營位置向高處放射催淚水劑，天橋上有記者險被噴中。
【17:36】政總及立法會外均有示威者投擲磚頭等，防暴警在兩處均持續施放催淚煙及開槍。
【17:34】有示威者向水馬後位置投擲燃燒彈。
【17:31】警方向政總外天橋發射4發催淚彈及橡膠子彈。
【17:30】警方在政總外夏慤道再施放催淚彈。立法會外示威者繼續向水馬內警員擲磚及照射激光。政總內舉橙旗「速離否則開槍」。
【17:25】警方添華道外繼續施放多發催淚彈。
【17:22】警方在煲底施放第一發催淚彈。
【17:20】「煲底」警員舉黑旗，警告會施放催淚煙，警員開始戴上防毒面罩。
【17:18】立法會「煲底」約30名持盾防暴警員在水馬內，向外大叫「曱甴」、「記者走啊」、「立即離開」，部分警員手持雷明登霰彈槍。
【17:12】一批示威者向水馬後的警員照射激光及投擲雞蛋。
【17:10】金鐘立法會示威區有防暴警一度從水馬陣閘口走出，現場即時起哄，不足一分鐘後警方退回閘內。添華道外夏慤道，有示威者撤退至近海富中心
【17:02】政總平台有警員攝錄下方的示威者，有示威者以激光照射警員。花園道有示威者設置路障。
【16:56】金鐘立法會和政總附近的水馬內，有警員一度舉起紅旗，警告「停止衝擊，否則動用武力」。
【16:45】有遊行人士剛由告士打道調頭行往銅鑼灣方向，告士打道東行線全部封閉。
【16:43】有中六學生在遮打花園的物資站內「上gear」（包括豬嘴、保鮮紙等）準備稍後上最前線，他們表示，不認為今日是「EndGame」，因為明日、後日仍有行動。他們表示，他們這組即將考DSE的中六學生今才第一次見面，出到來才組成6人組，他們表示擔心被捕，但認為「如果今日不衝，DSE考得幾好都無用，香港都無將來」。他們表示，未知今晚何處才是「前線」，亦未知行動計劃，到時見步行步。其中有學生説，家人知悉其行動亦表示支持。
【16:35】有聚集在遮打花園的大專生表示，有聽說過今日會是「EndGame」，但認為警方的連串拘捕行動、對遊行集會發出反對通知書等，剝削市民的權利，所以仍會站出來。他們亦預計，今晚會發生大型衝突，會「睇定啲情況，不站太前」。另外，因後日即將開學，他們會繼續支持罷課行動。
【16:30】干諾道中東行線及夏慤道東行線已被佔據，大批示威者步行往金鐘方向。有人在德輔道中拉起「赤納粹」、「共產黨你都好信？」橫額。
【16:25】有飛行服務隊直升機在遮打花園上空盤旋，群眾呼籲一起舉傘。
【16:20】干諾道中西行一度全線受阻，其間有人開出一條行車線，被堵的巴士及私家車緩緩駛離。
【16:10】德輔道中、砵典乍街交界，有人開始穿上裝備。現場有市民勸黑衣人勿衝，要「鬥長命」；亦有人稱西環「危險」，呼籲其他人沿干諾道中往銅鑼灣。
【16:00】遮打花園內停留的群眾不多，有三數百人左右，大部分人穿過遮打花園往德輔道中向西行。有人在遮打花園內演奏樂器，吹出《Do you hear the people sing》，亦有人擺檔派果乾。
有示威者在永安百貨外集結，遭其他示威者勸說「返轉頭，西環有狗有裝甲車」，亦有人持大聲公呼籲「往後行」。
【15:53】往西環方向龍頭抵達中環干諾道中IFC對開，佔用兩條行車線，但旁邊仍有車通過。一班全副裝備的示威者叫停遊行隊伍，又圍着「開會」，稱「𠵱家我地毫無目的咁行」，「至少都要畀個backup啲勇武手足」，最後總結呼籲遊行隊伍折返金鐘。
【15:46】德輔道中有示威者繼續往西行，轉入砵典乍街往干諾道中前進，並佔據干諾道中西行線。
【15:40】德輔道中一批市民呼籲折返金鐘方向，稱「前面行唔到㗎喇，西環有差人」。
【15:34】雪廠街人潮大致散去。
【15:29】皇后大道中人潮繼續往西走，部分人已經文咸東街，亦有人經林士街走出德輔道中。人潮再走出干諾道中往東行。他們不斷高叫「fight for freedom, stand with hong kong」。
另外，大批並非參加宗教遊行的市民，亦從金鐘向沿皇后大道中向西行。
【15:24】部分遊行人士走到中環德輔道中，佔用一條行車線，表示要返回遮打花園。原先前往禮賓府的群眾人潮開始稀疏
【15:15】一群人沿皇后大道中往西行。現場有參加者稱未知目的地，只是跟大隊。
【15:07】下亞厘畢道的群眾走到雪廠街，沿路往中環方向前進並轉入皇后大道中。另有約30人開始聚集在外國記者會（FCC）外，前往上亞厘畢道的警察防線。
【14:58】警方一度在下亞厘畢道山頂纜車總站附近舉黃旗，並封鎖所有通往上亞厘畢道的路口封鎖，群眾沿下亞厘畢道繼續前進。
【14:25】部分遊行人士途徑循道衛理香港堂、警察總部後，包括工黨李卓人一行人等抵達聖約翰教堂，並唱起「Sing hallelujah to the Lord」。有教徒到遮打花園說灣仔修頓內的群眾正前往禮賓府，「為禮賓府內的罪人祈禱」，表明不是遊行，呼籲現場有興趣的群眾可跟隊前往，有數以百計群眾隨即跟隊。教徒黃先生稱，現在大家要到禮賓府，為林鄭月娥祈禱。
【14:03】參加者佔據駱克道馬路，有人叫大家祈禱。警舉黃旗，並指在場人士正參與非法集結。
【13:50】在循道衛理堂外的祈禱帶領人稱，現有25分鐘祈禱及唱詩，又稱下一站是警總，「無人帶你哋去，你哋自己用方法去。」有部分人離開教堂，往警總方向走。部分唱聖詩人士及後期佔據了教會對出一段莊士敦道。他們大叫「光復香港、時代革命」。
【13:30】天主教徒楊先生表示，他只是參與者，前往循道衛理堂祈禱，「咁啱有一大班人」，不擔心有法律問題。隊頭不久抵達循道衛理聯合教會香港堂。不少人沒有走近教堂門前，站在路旁有人稱，是基督徒不怕的，走過來祈禱，唱詩歌吧！現場有民眾在念主禱文，包括天主教及基督教版本。
【13:16】有手持崇基學院神學院旗幟人士表示，他要到循道衛理堂集會，說我們一齊去循道衛理教會祈禱。現場人士不斷鼓掌，部分人亦開始起步。他從莊士敦道離開球場，有少量人跟隨，但又有人大叫「唔好行住啊！」
【13:13】民主黨立法會議員林卓廷到達現場，稱希望警方不會動輒以武力驅趕，又說自己作為立法會議員，今天會監察警察。問及會否擔心被捕，他說不能低估可能性，但現時香港人已無退縮空間。他又稱，今天這個集會始終會完，參與者何時離開運動場，由他們決定。他說，自己也會離開，監察警方，履行議員職責。
修頓球場觀眾席現時已坐滿，有人開始站在球場上。
【12:50】反修訂《逃犯條例》運動持續，警方反對民陣831遊行，又於昨日（30日）大舉拘捕3名立法會議員及黃之鋒、周庭等政治人物。有人在網上發起今日（31日）號召10萬教徒「為香港罪人祈禱」大遊行，有參加者印製罷買單張派發，表示已有被捕的心理準備，「無用都必須企出來，如果無民主自由，生命仲有乜意義？」
今午約12時，修頓球場開始有人群聚集於看台，出席者以中老年人為主，現時共有至少千計人。遊行出發前，坐在看台的市民大叫「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」、「黑警還眼」、「Free Hong Kong, Democracy Now」等口號，打氣聲此起彼落。
有市民派發宣傳罷買的單張。其中一名派發者陸小姐稱，派發者在網上認識，有一群和理非也想為運動作貢獻，故湊了萬多元，印了幾萬張單張。她說：「風險一定有，任何層面也打壓。自由是底線，現時情况已無法接受。希望政府知，無論點打壓，我們也不會低頭。」
12時45分時，一度有一隊軍裝警進入修頓球場，現場民眾情緒激動，隨後警察離去。市民開始唱「Sing hallelujah to the lord」。
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