2700家長赴男拔附小入學簡介會　校長：父母職業背景不影響入讀 (13:02)

今年首次採用網上登記，羅錦麗指首日開放登記時網站曾一度因太多人進入而「down機」，感謝家長有耐性嘗試，數分鐘就派完2300張籌。現場見有家長「摸門釘」，有380個無預約家長要待第二場到另一場地看直播。

所有申請人均有首輪面試

報名表遞交由即日至9月6日截止，所有申請人會在10月10至12日參與第一輪面試，其中300人可參與11月7至29日的第二輪面試，結果將於12月9日以電郵或短訊通知。

今年亦首次採用全網上申請，規限家長只能提交8頁的補充資料如獎狀、證書等。羅校長說，若家長選以自行教育而無報讀興趣班，亦歡迎寫下「懂得煮飯、去圖書館」等資訊，讓學校參考。

第二輪面試將會見家長，了解家長背景。近來政府表示憂慮警員子女在校園受影響，羅校長表示，家長職業背景對學生入讀不應有影響，如有課堂要求學生介紹家庭背景，現在「更加要包容，互相支持」，學生們「變成一家人」。老師會觀察學生的關係，對欺凌問題「零容忍」，一定嚴正處理，學校會照常運作。

料逾4000人爭150學位

羅錦麗表示，去年有約3900人申請，預計今年可過4000人，挑選150名學生。她說，會在面試中留意學生的自信及專注力，如學生面試時很退縮，只願答一兩句就未必挑選。學校亦會就學生的表現排名，例如讓學生在30秒內分類各種筆並解釋原因，從中觀察其思維、反應；如學生在等候室表現「好霸王」，即使面試表現絕佳也不會優先取錄，會進入後補名單待第3輪面試再決定。

育有5歲兒子的馮先生稱，男拔為香港其中一間傳統名校，故特意前來了解，就着社會動盪已安排兒子海外升學的準備，留意到男拔中學提供IB課程，亦為考慮因素。他說暑假曾帶兒子遊行，期望學校老師的政治取向中立，自己亦盡量持平讓兒子了解事實，待長大再分析。

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