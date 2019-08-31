【逃犯條例】涉機場推撞警致對方拔槍　區議員助理被控暴動准保釋 (13:00)

反修訂《逃犯條例》風波引發連串示威，有示威者於本月13日在機場集會期間，與部分旅客和內地記者發生衝突，更有警員一度拔槍指向示威者。擔任沙田區議員陳國強辦事處社區主任的31歲區議員助理邱文勁被控一項暴動和一項對他人身體加以嚴重傷害罪，控方指他曾推撞警員，以及試圖搶走警員的圓盾，導致該警員需拔出手槍作警告。案件押後至10月28日再訊，被告獲准以1萬元保釋金、遵守宵禁令等條件保釋外出。
控罪指出，報稱區議員助理的邱文勁（30歲）被控於2019年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區內，連同其他身分不詳的人，參與暴動、非法及惡意對中國籍男子黃耀華身體加以嚴重傷害，即當日在機場拔槍指向示威者的警員。
控方申請案件毋須答辯及押後至10月28日再訊，以待警方進一步調查。控方在庭上透露，機場的閉路電視和被告的八達通顯示被告當日身處機場。控方又指出，警方搜被告屋時，發現大量近期暴力示威者使用的物品，包括7個眼罩、3個由外地訂購的防毒面具濾罐、一個口罩、行山杖、繩索及黑色帽。
控方向法庭展示被告社交專頁「邱文勁社區服務處」的截圖，稱他曾發布針對警方的言論、曾呼籲他人參與機場示威活動，以及教其他人遮蓋容貌，未來甚至今日有可能參與其他示威活動。
代表被告的大律師劉偉聰指出，被告被搜出的物品「既可傷人亦可自衛」，形容被告作為社區主任，相關工具為用作協助有需要的市民參與和平示威，稱被告在社交媒體張貼的信息亦曾提及「和平示威四寶，口罩、安全帽、長遮、保鮮紙」。
劉偉聰籲法庭勿考慮控方呈上的影片截圖中「廢青暴行錄」及「死四眼仔想謀殺呀」的標題，認為相關截圖未能顯示事件的前因後果，只見當時有多人在場。劉亦指出，當日機管局仍未向法庭申請禁制令，認為普通市民當時前往機場表達意見，未算犯法，被告亦未曾表示自己要不惜一切使用暴力。
法庭最終批准被告以1萬元保釋金、交出旅遊證件、不准離港、遵守晚上10時至翌晨7時的宵禁令、每周3次到旺角警署報到等條件保釋外出。邱文勁在庭外表示，本案屬政治檢控，亦屬涉機場示威中首次被控暴動罪的案件，呼籲市民團結一致，堅持五大訴求，對抗暴政。
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