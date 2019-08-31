【逃犯條例】涉機場推撞警致對方拔槍　區議員助理被控暴動准保釋 (13:00)

控罪指出，報稱區議員助理的邱文勁（30歲）被控於2019年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區內，連同其他身分不詳的人，參與暴動、非法及惡意對中國籍男子黃耀華身體加以嚴重傷害，即當日在機場拔槍指向示威者的警員。

控方申請案件毋須答辯及押後至10月28日再訊，以待警方進一步調查。控方在庭上透露，機場的閉路電視和被告的八達通顯示被告當日身處機場。控方又指出，警方搜被告屋時，發現大量近期暴力示威者使用的物品，包括7個眼罩、3個由外地訂購的防毒面具濾罐、一個口罩、行山杖、繩索及黑色帽。

控方向法庭展示被告社交專頁「邱文勁社區服務處」的截圖，稱他曾發布針對警方的言論、曾呼籲他人參與機場示威活動，以及教其他人遮蓋容貌，未來甚至今日有可能參與其他示威活動。

代表被告的大律師劉偉聰指出，被告被搜出的物品「既可傷人亦可自衛」，形容被告作為社區主任，相關工具為用作協助有需要的市民參與和平示威，稱被告在社交媒體張貼的信息亦曾提及「和平示威四寶，口罩、安全帽、長遮、保鮮紙」。

劉偉聰籲法庭勿考慮控方呈上的影片截圖中「廢青暴行錄」及「死四眼仔想謀殺呀」的標題，認為相關截圖未能顯示事件的前因後果，只見當時有多人在場。劉亦指出，當日機管局仍未向法庭申請禁制令，認為普通市民當時前往機場表達意見，未算犯法，被告亦未曾表示自己要不惜一切使用暴力。

法庭最終批准被告以1萬元保釋金、交出旅遊證件、不准離港、遵守晚上10時至翌晨7時的宵禁令、每周3次到旺角警署報到等條件保釋外出。邱文勁在庭外表示，本案屬政治檢控，亦屬涉機場示威中首次被控暴動罪的案件，呼籲市民團結一致，堅持五大訴求，對抗暴政。

逃犯條例 相關報道：

《人民日報》海外版：特區政府要敢用法律手段拘違法暴力者

爆眼女子曾收警來信籲助查 胞妹：憂姊被濫捕

民陣籲今晚點燭光開電筒 表達堅持五大訴求