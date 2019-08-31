出獄男踩單車遭撞斃　私家車女司機逃逸晚上被捕 (22:58)

【11:20】元朗凌晨發生致命交通意外，兩名男子騎單車時突然遭後方一輛私家車猛撞，其中一人當場爆頭慘死，腦漿四溢；另一人則被撞至重傷昏迷。死者友人稱死者剛出獄，打算改過自身卻被車撞死。

事發於凌晨2時30分，35歲姓吳男子與其25歲姓陳男友人沿元朗僑興路向大棠方向踩單車，在木橋頭村對開後方一輛平治私家車突然撞向兩人。司機意外後逃去無蹤，有路人途經發現交通意外報警求助。現場留下其中一輛被撞至嚴重變形的單車，私家車內則空無一人。

吳姓男子在意外中當場「爆頭」死亡，腦漿四溢；陳男則懷疑卡在擋風玻璃，車輛再前行約30米後煞車時摔倒在地上，身體多處受傷，昏迷送往屯門醫院搶救。

據死傷者友人透露，死者及傷者均有案底、與家人關係不好，經常犯事出入監獄。數天前死者剛完成因偷電線被定罪的服刑後主動提出想找一份正常工作，改過自身，並獲一間洗車屋聘用。友人指二人當時騎單車，懷疑想到附近飲酒消遣，詎料其中一人被車撞死。友人表示死者剛出獄，打算「洗心革面」，卻飛來橫禍命喪車輪下，大嘆「人真係化學」。

案件交由新界北總區交通部特別意外調查隊跟進，正追緝在逃私家車司機，呼籲目擊者或有資料提供的市民聯絡警方。