【逃犯條例】李柱銘：動用《緊急法》違憲害死特區　田北俊：林鄭辭職可減示威人數 (12:12)

李柱銘指出，現時傳出政府或會動用《緊急法》，是故意激怒示威者用更多暴力。田北俊則說，用一條50多年前殖民地時訂立的法例並不恰當，《緊急法》可凍結資產及控制傳媒，若政府不盡快澄清不會引用，會影響商界信心及讓外界覺得特區政府控制不到香港局面。

李柱銘認為，政府須撤回修例、成立獨立調查委員會及落實雙普選，才能讓和理非市民「收貨」。田北俊表示，五大訴求中回應撤回修例及成立獨立調查委員會是社會較容易接受的兩項，若政府願作回應是緩兵之計及可解燃眉之急。若特首林鄭月娥處理不到，應向北京請辭，「只要林鄭一個人說我負全責，我現在不做，我真的做不來這份工」，相信和理非會立即同意及可減少遊行示威人數。

李柱銘批評，政府早前稱打算成立對話平台，但昨卻拘捕多名政治人物，是「完全沒有誠意」及「攬炒香港」，令投資者卻步。田北俊建議，若政府認為修例運動中沒有「大台」可作對話，可邀請遊行申請人這些「細台」對話。

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