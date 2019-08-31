休班警遭伏擊中刀暫無人被捕　盧偉聰斥「行為卑劣」 (10:45)

現場消息指出，三名男子事前懷疑已在警署對開一個電話亭一邊吸煙一邊埋伏。至該警員步出警署後，三人隨即上前施襲，由近巴士站位置追斬至數十米外一個超級市場門外繼續追斬，刀手其後逃去無蹤，傷者負傷走到巴士站對開一個石壆停下待救。傷者手、腳及背部身中多刀，其後救護員接報到場，將傷者送往瑪嘉烈醫院救治，急救後須接受手術。事後，有防暴警察手持藍旗在警署內停車場位置戒備。

盧偉聰探望傷者後會見傳媒交代，案中三名男子戴口罩，其中兩人身穿黑衣、另一人穿灰色上衣，當中一人持刀。盧偉聰表示，三名男子施襲後，向葵芳地鐵站方向逃走。盧偉聰指公然埋伏襲擊警務人員的行為非常卑劣，會全力緝兇及將施襲者繩之於法，又稱意圖傷人屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁。他表示現時福利組及心理專家正協助傷者家人。

據了解，45歲遇襲男警加入警隊21年，半年前開始負責駐守警署槍房，報稱自己並無欠債或與人結怨，家庭狀況亦無問題。