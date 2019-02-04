【逃犯條例．831西環．短片】中聯辦附近道路封閉　水炮車裝甲車停泊候命 (17:58)

負責人表示，該些通渠水「唔屬於國難五金」，又稱警方做法不合理，因為「國難五金」真的是五金舖，儲有頭盔及口罩等十分合理，「出面五金舖都有得賣」。

負責人續稱，要經點算後才可知道實際貨損，被帶走的7人是店舖當值員工，現被帶往西區警署，警方離開時未有透露暫控罪名。

【17:20】有警車到「國難五金」增援並再帶走4名員工，連同早前被帶走的3人，即共有7名員工被帶走。國難五金負責人進入店舖點算物資。

【17:05】立法會前議員姚松炎抵達「國難五金」，拍了張照後離開。

【16:47】原本「國難五金」是一批藍帽子警員看守，剛換了一批戴頭盔、持圓盾的警員看守。附近聚集的市民約有50人，對警員大叫「香港警察、知法犯法」等口號。

【16:32】有人在德輔道中拉起「赤納粹」、「共產黨你都好信？」橫額。

【16:25】西營盤「國難五金」至少3人被帶走，其中兩女子被鎖上手銬，一男子被抬走，臨上警車叫「光復香港」。現場市民鼓譟。

上環示威者走近與挑釁他人的藍衣人合照，有外籍人士參與其中。

【16:11】上環近中信大廈附近有藍衣人挑釁示威者。藍衣人曾推倒巴士站柱，向示威者稱「𠵱個故事教訓你哋唔好冧人」。他並撞跌一個婆婆。

【16:06】警方在西營盤「國難五金」帶走至少3人。其他市民和警察仍在場聚集。

【15:50】約20名軍裝警員到西營盤第三街增援，現場約有40名警員，約有30名示威者，有示威者打電話叫朋友來第三街。大批市民圍觀，部分沒穿黑衣、沒有口罩。

【15:40】西營盤國難五金外開始有示威者聚集，與警員口角，有市民批評警方在7．21元朗襲擊時不見人。

【15:35】港鐵表示，由於上環站附近有公眾活動，為保障乘客及員工安全，上環站A1、C、E2、E4及E5出入口現已暫時關閉，直至另行通知。乘客可使用其他出入口進出上環站。

【15:30】部分身穿黑衣的市民在西營盤國難五金附近，見有警察聚集後，轉為到附近餐廳吃飯。

【15:20】大批警員在第三街「國難五金」搜查。國難五金在fb表示，該店舖的第五店今日下午2時正於第三街100號附近啟市。早前有報道指出，國難五金出售內有頭盔、眼罩、口罩及手套的「福袋」產品。

【15:00】接近中聯辦外的德輔道西、干諾道西等多段道路封閉；中聯辦旁西隧辦公室外，有兩架水炮車及三架裝甲車停泊候命。

【14:00】經過一輪擾攘，港鐵職員開閘予市民離開。

【13:35】有讀者表示，西營盤站港鐵職員告知往B3出口離開，惟到B3出口時已落閘，有市民未能離開，表示憤怒。他稱港鐵職員指示很不清楚，當時關了電梯，老人家要行樓梯往出口，當時已等了約10分鐘，現場又關上冷氣，被困B3感無助及無奈。

【13:30】大批市民在西營盤站趕搭尾班車。

【13:22】港鐵今早10時許宣布將於1點半關閉西營盤站，現時站內商店均已關閉。

【11:38】運輸署公布港島區最新道路狀况，以下路段暫時阻塞/封閉：

●西區海底隧道（香港方向）─石塘嘴出口

●介乎水街及西邊街的一段干諾道西（來回方向）

●介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西（來回方向）

受影響巴士路線須改道行駛。

【10:07】反修訂《逃犯條例》風波持續，港鐵表示，因港島區今天下午（31日）可能有公眾活動進行，經風險評估及與政府相關部門溝通後，以保障乘客及員工安全為大前提，為審慎起見，由今天下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站，直至另行通知。請乘客預早計劃行程及使用其他交通工具。

港鐵提醒乘客，即使維持相關車站及列車服務，若發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往個別車站的列車服務有可能會即時停止，車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動以保障乘客及員工的安全。

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