【逃犯條例．831】港鐵下午1時半關西營盤站　港島部分路段封閉 (11:58)

【11:38】運輸署公布港島區最新道路狀况，以下路段暫時阻塞/封閉：
●西區海底隧道（香港方向）─石塘咀出口
●介乎水街及西邊街的一段干諾道西（來回方向）
●介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西（來回方向）
受影響巴士路線須改道行駛。
【10:07】反修訂《逃犯條例》風波持續，港鐵表示，因港島區今天下午（31日）可能有公眾活動進行，經風險評估及與政府相關部門溝通後，以保障乘客及員工安全為大前提，為審慎起見，由今天下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站，直至另行通知。請乘客預早計劃行程及使用其他交通工具。
港鐵提醒乘客，即使維持相關車站及列車服務，若發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往個別車站的列車服務有可能會即時停止，車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動以保障乘客及員工的安全。
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