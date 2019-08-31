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【逃犯條例】爆眼女子曾收警來信籲助查　胞妹：憂姊被濫捕 (09:49)

在8．11反對《逃犯條例》修訂示威中被射爆眼女子的妹妹今晨（31日）透過連登討論區發表帖文，憶述警方13日向其姊發出信件着傷者主動報案，斥警方及政府不斷製造白色恐怖。

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爆眼女子的妹妹以連登帳號「好肚餓阿（#134085）」在帖文中表示，本月13日，即事件發生兩日後，當時其姊仍未蘇醒時，收到「有組織罪案及三合會調查科」（俗稱O記）來信。警方在信中表示希望對8月11日尖沙嘴發生的「一宗有人受傷案件」作更詳細了解，着事主聯絡警方。

警方日前表示，已透過法庭搜查令取得事主的個人資料，現希望取得其醫療報告。

事主的妹妹在帖文中斥警方「有法庭搜查令拎佢（事主）醫療報告，咁叫我地主動報案係咩居心呢？」警方於8‧31前「大搜捕」，其妹表示擔心被濫捕，「家姐身體尚未康復，被濫捕後會被警方點對待我地唔會知」，她認為市民無法再相信警方，並表示「白色恐怖來臨，今天不出來，明天出不來」。

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