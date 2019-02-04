【逃犯條例】歐盟外交高級代表關注港8．30大搜捕　稱事態發展令人極憂慮 (23:27)

反修訂《逃犯條例》風波未息，警方今日（30日）拘捕多名較為人熟悉的政治人物，被質疑是要製造白色恐怖。歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）在警方連串行動後表示，深切關注香港情況，警告港府稱，歐盟正密切關注事態發展。
歐盟成員國外交代表正在芬蘭赫爾辛基舉行會議，會上討論香港近月的反修例示威，包括警方與示威者之間愈趨暴力的衝突。莫蓋里尼在會後表示，香港在過去短時間內的情況發展令人「極度憂慮」，強調歐盟期望港府尊重市民集會、表達和結社自由，以及和平示威的權利。
8．30被捕政治人物名單：
黃之鋒（香港眾志秘書長）：涉6．21在金鐘夏慤道煽惑他人明知而參與未經批准集結、同日在警總組織未經批准集結、明知而參與未經批准集結
周庭（香港眾志成員）：涉6．21在金鐘夏慤道煽惑他人明知而參與未經批准集結、同日在警總明知而參與未經批准集結
林朗彥（香港眾志主席）：涉6．21在金鐘夏慤道煽惑他人明知而參與未經批准集結
鄭松泰（立法會議員）：涉7．1串謀刑事毁壞
區諾軒（立法會議員）：涉7．7九龍大遊行後襲警及阻差辦公
譚文豪（立法會議員）：暫未知所涉罪名
孫曉嵐（港大學生會前會長）：涉7．1串謀摧毁及損壞財產、進入或逗留會議廳範圍
許銳宇（沙田區議員）：涉7．14新城市廣場阻差辦公
（法新社/明報資料）
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